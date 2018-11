Granada CF Diego: «Tenemos que ir al límite de nuestro límite para ganar» P. V. / GCF El entrenador del Granada espera un Sporting en nivel de «alerta» tras el cambio de entrenador. Cree que Vadillo llegará al partido RAFAEL LAMELAS GRANADA Jueves, 22 noviembre 2018, 12:48

El entrenador del Granada, Diego Martínez, dio un repaso a la actualidad del equipo de cara al partido ante el Sporting.

ESTADOS FÍSICOS DE LESIONADOS: «Falta un entrenamiento. Siempre que hay uno pendiente, hay que esperar. Esperamos contar con todo el mundo (incluido Vadillo), excepto con Adri Castellano».

SPORTING, ENTRENADOR NUEVO: «Hay doble lectura. La negativa, que no nos gusta que haya ceses. Para ser noviembre, el número es muy alto. La lectura positiva es que José Alberto ha hecho un buen trabajo en el filial. Cuando llegamos desde abajo, desde los campos de tierra, siempre es un estímulo, tiene mucho mérito. A partir del sábado le deseamos lo mejor. Tenemos menos partidos de diferencia, suele haber cambios de dinámica o de estado de alerta, pero como dije ante el Zaragoza, el fútbol es de los futbolistas. Lo que importa son ellos, su talento e inspiración. En ese sentido, el Sporting tiene un buen ramillete».

DOS EMPATES SEGUIDOS: «Siempre intentamos mejorar, más allá de resultado. Cuando ganábamos, también. No podemos estar del todo contentos, pero venimos de unos resultados de empates en los que me ha gustado lo que veo, lo que transmitimos, el carácter, la personalidad. Hay que perseverar en nuestra identidad de juego. Para ganar en Segunda necesitas muchas cosas. No sólo tienes que estar mejor que el rival, sino estar acertado. Esperemos encontrar ese poco que nos ha faltado para ganar en este próximo partido: goles anulados, situaciones en los que eres mejor y no lo trasladas en goles... Esos pequeños detalles que se pongan de nuestro lado.

PUERTAS: Se le cuida haciéndole sentir una confianza total. Creemos en Antonio, siempre lo intenta, trabaja duro. Unas veces está más acertado y otras no, pero confiamos en él. Es la mejor forma de que encuentre su mejor nivel. No podemos perder la perspectiva de que esto es una maratón, hay estados que fluctúan en lo coledcivo y lo individual. Confiamos en todos, son necesarios. Cuando uno lo intenta llega su recompensa.

RAMOS Y RODRI: «Están igual que siempre. Motivados, luchando, positivos para el grupo... Como siempre. Para un delantero marcar le da un plus de confianza. Ojalá se mantenga pero que sobre todo gane el euqipo. Estamos contentos con su trabajo, con el de los dos, por todo lo que aportan. Después de ese partido de Las Palmas, más todavía. Ambos tuvieron un rendimiento muy bueno y se tradujo en goles».

POZO: «Cuando hablamos de equipo y compromiso, hay que hablar de detalles como el de Pozo. Se levantó temprano, vino a Granada y quiso entrenar, pero no hizo trabajo de campo porque nosotros no quisimos. Son detalles importantes. Estar con todos disponibles es fundamental, porque tenemos que ir al límite de nuestro límite. En estas 14 jornadas hemos estado así y que estén la mayoría es importante. En lo individual, lo veo como siempre: corriendo mucho, feliz, hasta por los pasillos. Un 'bule, bule', que decimos en mi tierra».

PENALTI DE PUERTAS: «Cuando nos vuelvan a pitar otro, veremos quién lo tira. Sí tenemos un primer lanzador, pero nuestro máximo goleador quiso tirarlo. Simplemente no lo marcó. En esta jornada ha habido tres errores en otros partidos. Tengo una anécdota: Carlos Fernández (delantero actualmente en el Sporting), que era mi mayor especialista en el Sevilla Atlético, que convertía penaltis con una certeza tremenda, llegó la tanda contra el Lleida, en la fase de ascenso a Segunda, se resbaló y falló. Y Bernardo, que no tiraba nunca, marcó; y Cotán, que había fallado otros, que venía de estar lesionado y jugó en la prórroga, también lo metió. Son importantes los factores emocionales de cada partido. Cuando los mejores especialistas fallan... Todos queremos marcarlo».

DOS PUNTAS: «Manejamos todas las alternativas. Antes parecía que no podía poner a ninguno y ahora tengo que poner a los dos. A veces cuando se hace un cambio táctico no es por mal rendimiento o por un tema físico. Es porque intentas buscar otra cosa, otro estímulo... A lo mejor a veces pega dos puntas, otras no. Manejamos todas las sensibilidades, es una opción que está ahí. El fútbol es debate. Queremos sacarle jugo a todos los jugadores».

AMBIENTE: «Ojalá se llene el estadio y nos apoyen como en todos los partidos, no sólo como con el Numancia, que también. Siempre ha estado ahí la afición. En momentos de dificultad hemos sentido su apoyo. El otro día en Las Palmas, los que fueron nos transmitieron energía y cariño. Es un partido importante también en la lucha contra la violencia de género».

EL RIVAL: «Jugó 'play off'. Tiene buenos jugadores. Carmona, Pablo Pérez, Álvaro Jiménez, Djurjevic... y me dejo algunos. Ellos han tenido marcadores ajustados, decididos por detalles. Ha sido un rival competitivo. En Coruña encaja en los últimos minutos, por ejemplo. Es uno de esos rivales en los que hay que prestar atención en lo individual y en las transiciones. La velocidad en la que se empleen y la necesidad que tiene. Es un equipo con solera. Un partido complejo que necesita de nuestra mejor versión. Tenemos que ir al límite de nuestro límite para ganar los partidos. Cuando esto no se dé, tendremos dificultades. E incluso así, a veces tendremos esos problemas».

CLAVE DE ESTAR INVICTO EN CASA: «No pensar mucho en ello, en las trayectorias. Cuando hablamos de grupos de partidos no me gusta.. Me gusta hablar del presente y del partido siguiente. Además de estar bien, tienes que acertar y que el rival no lo esté. Y sobre todo competir, desde que en un partido pueden pasar mil cosas. Hay ejemplos en todas la jornadas. Siento que el equipo está bien y que mostramos una identidad clara».