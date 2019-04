Rueda de prensa Diego: «Es difícil explicar este resultado» Así se pronunció el entrenador del Granada tras el partido RAFAEL LAMELAS Enviado especial. GIJÓN Viernes, 12 abril 2019, 23:13

Diego Martínez, entrenador del Granada, brindó el siguiente análisis tras la derrota de su equipo.

ANÁLISIS: «Es difícil explicar el resultado. Nosotros mismos hemos peinado la acción en el gol. En diez segundos se nos ha condicionado todo el partido. Ha sido una de nuestras mejores primeras partes, de control de juego ante un equipo que venía fuerte. Tuvimos jerarquía, llegadas, centros al área... Faltó contundencia. Tuvimos el larguero de Puertas... Hubo un inicio de la segunda parte en el que estuvieron mejor. Tiramos de orgullo y la tuvimos al final. Es el fútbol. Hay que aprender y seguir».

SPORTING, CANDIDATO: «Lo es desde antes de empezar la Liga. Tiene un potencial tremendo, una gran afición».

SITUACIÓN DEL VESTUARIO: «Estamos orgullosos del equipo. Venir al Molinón ante un equipo que ha ganado cinco de seis... El fútbol es acierto y no nos ha llegado. Estoy feliz de la propuesta, con cosas que mejorar. Tuvimos esas acciones al final... pero no nos vamos a rendir. Vamos a seguir creyendo en esta idea, en lo colectivo, en el compromiso de estos jugadores. Lo siguieron intentando».

MARIÑO: «Es un gran portero. Sacó una Puertas y pitaron saque. Lo hemos intentado ante él. Tenemos que ser más contundentes y acabar con mejores remates, que es lo que podemos controlar, no lo otro. Hicimos bastantes cosas buenas para no irnos derrotados».

INJUSTO O NO: «El fútbol es acierto, no es ni justo ni injusto. El 1-0 es una acción puntual. Los detalles marcan la diferencia. Luego es el acierto. Me voy con mal sabor de boca porque creo que tanto en la primera como en la segunda vuelta el equipo mereció más».