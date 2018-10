Rival Diego Aguirre: «Ganar al Granada puede ser un punto de inflexión» /REEALZARAGOZA.COM El mediocampista opina que «tenemos que jugar con las mismas ganas que si fuera el último partido del año» R.I. GRANADA Miércoles, 31 octubre 2018, 22:23

El futbolista del Real Zaragoza Diego Aguirre compareció este miércoles en rueda de prensa para analizar la actualidad el conjunto zaragozano. El centrocampista toledano explicó que la plantilla tiene que «permanecer unida. Sabemos que somos los únicos que pueden sacar adelante esta situación. Ya estamos pensando en el partido de este fin de semana frente al Granada».

Aguirre aseveró que el equipo debe «limar los pequeños detalles» para sacar buenos resultados. El equipo blanquillo ha comenzado su segunda semana de entrenamiento a las órdenes de Lucas Alcaraz, una etapa que ha comenzado «con un punto más de intensidad. Alcaraz busca un equipo ordenado tanto en ataque como en defensa. Tenemos que jugar con las mismas ganas que si fuera el último partido del año», comentó el futbolista.

Del próximo partido ante el Granada, Aguirre señaló que ve este encuentro como una oportunidad para conseguir un triunfo y revertir la dinámica de resultados: «Es uno de los mejores rivales que nos puede venir, si ganamos vendrá muy bien para nuestra confianza. El Granada puede ser un punto de inflexión para mirar todo con otra perspectiva. En esta categoría si encadenas dos triunfos seguidos te vuelves a poner mirando arriba».

En lo personal, Aguirre se encuentra «bastante bien. Vengo trabajando todo el año para tener mi oportunidad. Me está tocando empezar de inicio y yo me adapto a lo que me pide el míster», explicó el futbolista blanquillo.