Segunda B Días de verano para el filial

El Recreativo sumó ante el San Fernando su primer punto de la temporada en un partido con más emoción que buen fútbol

El cierre del mercado de fichajes también tiende a convertirse en una fecha llena de frenesí en la Segunda División B. El lunes el Recreativo Granada anunció la baja de Juancho, que no estaba entrenando con el plantel porque ya se le había comunicado desde el club que debía buscarse un nuevo equipo, y también la de Hao, un defensa con una evidente falta de minutos que permitan ver hasta donde llega su potencial puesto que ninguno de los tres entrenadores que ha tenido en las dos últimas temporadas como jugador del filial granadino (Morilla, Rafilla y David Tenorio) ha visto conveniente alinearlo con cierta frecuencia en los partidos de competición oficial. El futbolista chino ha salido cedido y tendrá la oportunidad de evolucionar en Louletano de la II Divisão de Portugal, que viene a ser como la Segunda B del país vecino.

Su ficha la ocupará Gonçalo Tavares, lateral derecho que tiene 22 años y procede del Os Belenenses, con el que ha llegado a debutar en la Primera división portuguesa y a jugar contra el Oporto en Copa. Era esta una posición que cojeaba en el Recreativo Granada después de que el club rojiblanco no llegase a un entendimiento con Antonio Marín para que el futbolista granadino siguiese defendiéndola como ha hecho durante las tres últimas temporadas.

En el 'lejano' encuentro ante el San Fernando, teniendo en cuenta que Garrido era baja por lesión, ese lugar en la zaga lo ocupó Montoro, defensa central con experiencia en Segunda B, pero que en la segunda mitad se vio desbordado de trabajo con la entrada al campo de un jugador talentoso como Omar Perdomo. Puesto que el equipo gaditano no aprovechó las pocas oportunidades que creó y el filial rojiblanco tampoco -Rubén Sánchez tuvo la más clara del partido pero el portero rival le adivinó la intención- resultó imposible mover el cero a cero del marcador y en los instantes finales ni David Tenorio ni Tito García fueron partidarios de atacar a lo loco y correr el riesgo de perder el punto que tenían en el bolsillo, el primero de la temporada para el equipo granadino.

El sol

El partido se asemejó bastante a un duelo de pretemporada. Las altas temperaturas dificultaron a los jugadores dar lo mejor de sí mismos y, con independencia del sol, la primera parte del Recreativo-San Fernando no pasará a la historia del fútbol porque no funcionó bien la sala de máquinas de ninguno de los dos equipos. La entrada de Isi en la segunda parte mejoró al filial granadino, pero no fue suficiente para que los rojiblancos terminaran imponiéndose a un ordenado San Fernando.

El sol, y la ausencia de sombra, también afectó a los seguidores del filial rojiblanco que se dejaron caer por la Ciudad Deportiva. La falta de un techo en la instalación de la Carretera de Alfacar convierte en un suplicio para los aficionados ir a ver al Recreativo en verano por las altas temperaturas y en invierno porque si llueve las posibilidades de regresar a casa con un resfriado encima son bastantes. El inconveniente para los aficionados rojiblancos es notorio y las quejas cuando la meteorología no acompaña resultan inevitables. La última vez que el filial jugó en Los Cármenes ganó y consiguió congregar a mil espectadores, pero de momento el remodelado estadio rojiblanco solo abre sus puertas para acoger los partidos del equipo que dirige Diego Martínez.