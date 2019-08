Granada CF Los días pasan y Juancho aún sigue sin equipo Juancho Victoria, ayer. / /A.A. El mediapunta, renovado en diciembre, entrena en solitario porque el Granada no quiere que juegue con el primer equipo ni en el filial ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 29 agosto 2019, 01:26

La historia de Juan David Victoria 'Juancho' está siendo una de las más extrañas que se han vivido en el vestuario rojiblanco en los últimos años. El mediapunta colombiano formado en las categorías inferiores del Rayo Vallecano brilló hace dos temporadas en el filial rojiblanco y eso le permitió que la pasada campaña, la 2018/19, alternara el primer equipo con el filial.

Juancho debutó en Segunda con los 'mayores' en el Granada 1 - Lugo 1 de la segunda jornada y durante el resto de la temporada fue convocado en otros 21 partidos de Liga y en el de Copa del Rey ante el Elche, interviniendo en cinco de ellos. Sus participaciones con el equipo de Diego Martínez y con el Recreativo Granada eran posibles debido a que tenía ficha de jugador comunitario y licencia sub 23, algo que este curso ya no tiene porque cumplirá 24 durante esta campaña. Su velocidad por las bandas, su habilidad en el regate y su buen disparo fueron avales que llevaron a la entidad rojiblanca no solo a darle protagonismo en el primer equipo, sino a renovarlo hasta el 2021 a mediados del pasado mes de diciembre. Sin embargo, el paso del tiempo ha corrido en su contra. No despegó en Segunda y la situación del primer equipo, con la vista puesta ya en el ascenso de categoría y con Rodri y Ramos en un buen estado físico, le hizo bajar un peldaño y volver a jugar en Segunda B, donde fue un habitual en los planes de Pedro Morilla y de David Tenorio. En la categoría de bronce fue de lo más destacado del ataque, pero sus cifras goleadoras acabaron siendo bastante discretas: un gol marcado en 17 partidos.

A la vuelta de las vacaciones el atacante colombiano no viajó a la concentración del equipo rojiblanco en Marbella y desde el club se le comunicó que no contaban con él y que no entrenaría ni con el primer equipo ni con el Recreativo a la espera de que buscase una salida, algo que le permitiría a la entidad ahorrarse su salario. Desde entonces Juancho trabaja en solitario y esa salida aún no se ha producido.