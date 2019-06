Granada CF La desilusión se transforma en felicidad en el último minuto Los alumnos del colegio Sagrada Familia Pureza de María posan con la Catedral de Mallorca al fondo. / /IDEAL Estudiantes del colegio Sagrada Familia que habían planeado ir a Son Moix a animar al Granada volverán de Mallorca sin asistir al partido, pero con la alegría de ver entrenar al equipo ANTONIO NAVARRO GRANADA Lunes, 3 junio 2019, 22:07

Todo estaba cuidadosamente preparado. Los vuelos, el alojamiento, las comidas, el material escolar, las ganas de aprender y las camisetas rojiblancas. El viaje de estudios de los alumnos de sexto curso del colegio Sagrada Familia de Granada prometía ser de emociones fuertes puesto que sus profesores, a través de la congregación Pureza de María, se habían puesto en contacto con el club nazarí y les habían hecho llegar a la entidad granadina el sentir de sus alumnos: querían aprovechar su viaje de estudios a Palma de Mallorca para ver un posible ascenso del Granada. Dicho y hecho.

El Granada CF se puso manos a la obra y gestionó las entradas para que los tres profesores y los sesenta alumnos pudieran darle su calor a los pupilos de Diego Martínez desde las gradas del estadio de Son Moix el pasado domingo por la tarde. Sin embargo, como tantos y tantos granadinistas, estos jóvenes aficionados partieron el pasado viernes hacia la isla balear y la trágica noticia del fallecimiento de José Antonio Reyes en la mañana del sábado alteró sus agendas. El aplazamiento del partido supuso para ellos «una gran decepción» en cuanto se enteraron de la noticia, según relata a IDEAL Manuel Montes, encargado de cuidar de los chavales junto a otros dos educadores del centro: la hermana Esperanza y el 'profe' Carlos.

🎥 La plantilla del #Granada se llevó una gran sorpresa a su llegada a la CD Antonio Asensio. Un grupo de escolares del colegio @pmariagranada les recibió y transmitió muchos ánimos para el partido. ¡Graciassss!#LaLiga123pic.twitter.com/kuBEOzoJ2t — Granada C.F. (@GranadaCdeF) 3 de junio de 2019

Su vuelo de vuelta, programado para mañana martes, no se podía aplazar por el enorme gasto que suponía y porque también alteraría el calendario escolar, con todo lo que ello conlleva en la recta final del curso. Aún así, este grupo siguió el ejemplo de los jugadores de Diego Martínez y no se rindió ante la adversidad. Montes explica que «gracias a la ayuda de Manolo Lucena», sus alumnos pudieron asistir esta tarde al último entrenamiento del equipo antes del encuentro ante el Real Mallorca. La experiencia no fue exactamente igual que la de vivir el partido en directo, pero supuso un momento de felicidad para los alrededor de sesenta escolares que, después de visitar lugares emblemáticos de la isla como la Catedral de Mallorca (la SEU) o la localidad de Valdemossa, pudieron conocer a sus ídolos y desearles buena suerte para el partido en el que se van a jugar el ascenso. Todos ellos eran demasiado pequeños en 2011 como para acordarse de aquel gol de Odion Ighalo que puso al Granada en Primera tras 35 años de ausencia. Ahora a buen seguro que desearán que los Montoro, Fede Vico, Rodri y compañía pongan patas arriba la ciudad y que la noche de este martes termine siendo una noche para el recuerdo.

Incombustibles

A pesar de que el cambio de horario ha hecho imposible que muchos seguidores rojiblancos puedan arropar a su equipo en el estadio Son Moix, el Granada no estará solo. Desde la Peña Los Cármenes tenían la previsión de enviar a más de una decena de emisarios rojiblancos a Palma de Mallorca para darle aliento al equipo pero finalmente, tras el aplazamiento del domingo, serán dos aficionados los que tomen un vuelo hacia Mallorca la misma mañana del partido para acompañar, entre otros, a la Peña del Granada En Baleares.

El presidente de este colectivo apuntó a IDEAL que, a pesar de tener que cambiar turnos o directamente pedir el día libre, «de la peña no se ha rajado ni uno solo de los 30 que íbamos a ir al estadio». Este grupo de hinchas se muestra incombustible y, pese a las adversidades, ha vuelto a organizar una nueva previa en rojiblanco para este martes a las 18:00 horas en el Club Palma Padel, a cinco minutos del estadio de Son Moix.