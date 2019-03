La Contracrónica Desconectados 01:39 No pudo ser, y el Granada sufrió su sexta derrota ante el equipo soriano, que este año ha sido gafe para los rojiblancos EDUARDO ZURITA AFICIONADO DEL GRANADA CF Domingo, 31 marzo 2019, 11:11

Cinco minutos de falta de concentración bastan para que un encuentro en esta disputada liga de Segunda División se vaya al garete. Es lo que le ocurrió al Granada en el inicio del segundo periodo en Los Pajaritos. Un cada vez más irreconocible Vadillo cometió una falta absolutamente prescindible al borde del área propia. La posición de la falta implicaba riesgo y la falta de intensidad defensiva hizo el resto, al permitir Quini a Atienza adelantarse y empujar la pelota al fondo de la red. La situación se hizo dramática cuando pocos minutos después el infortunio de una mano de Martínez propiciaba un penalti para los locales, que sin haber hecho nada del otro mundo en ataque se veían con dos goles de ventaja.

No había transcurrido el partido por unos derroteros que predijesen que los locales adquirirían de forma tan cómoda la ventaja que el marcador reflejaba al comienzo de la reanudación. En la primera parte hubo más fútbol por parte de los granadinistas, si bien carente de ocasiones claras, a excepción de un gran servicio de Vico, que estuvo todo el partido buscando pases definitivos, al que no llegó bien por un palmo Azeez. Fue la oportunidad más nítida de todo el primer periodo. El Numancia sólo inquietó con balones parados, en sucesivas faltas, muchas de ellas producto de la inventiva calenturienta del árbitro, el ínclito Ocón Arraiz, al que faltó tiempo para amonestar a San Emeterio en su primera escaramuza -en una acción que no tuvo nada gravemente punible-, reduciendo así su capacidad de choque y corte en gran parte del encuentro.

Las tablas al descanso trataban con equidad a ambos rivales, vistos los méritos contraídos en una fase donde hubo mucho enfrentamiento en el centro del campo y muy poca definición en las áreas. Nada hacía prever el naufragio granadinista al inicio de la segunda parte. La ventaja adquirida en un abrir y cerrar de ojos por el Numancia iba a ser imposible de contrarrestar por el Granada, si bien desde el banquillo se reaccionó con acierto introduciendo a Pozo y Puertas por el amonestado Adri y un gris Ojeda que, junto a Vadillo y Ramos, conformaron un desafortunado trío de puntas con un rendimiento paupérrimo. Especialmente destacable fue la mala actuación de estos dos últimos, con un Álvaro cada vez más atascado y generador con sus pérdidas y errores de oportunidades para el contrario, y con el colombiano lejos de una forma medianamente aceptable, y aún más alejado de ser el jugador diferencial que cuando llegó al club parecía llamado a ser, sobre todo en esta división.

Puertas acortaría distancias con un nuevo gol para su cuenta y, sobre todo, demostrando una implicación y una disposición para llegar hasta el marco contrario con hambre de golear digna de consideración, dada la precariedad que viene demostrando el equipo en esta faceta. Pozo está muy lejos del jugador eléctrico que fue al inicio del campeonato, y se necesita recuperar su desparpajo para bien del colectivo, puesto que las bandas están flaqueando y mucho en las últimas jornadas.

Vadillo, un alma en pena desde hace varias jornadas, fue sustituido por Aguirre, queriendo Diego buscar más consistencia en el centro del campo, ya que San Emeterio había sido retrasado para formar con Víctor Díaz y Martínez una tripleta de centrales y liberar a Quini y Pozo por los flancos. Fue el primero de estos dos últimos el que estuvo más cerca de crear peligro, en una internada a la que faltó una pizca para fructificar, al igual que al remate de San Emeterio tras el subsiguiente córner que hubiera podido establecer unas tablas quizás más acordes con los méritos de ambas escuadras. El Granada optó por el pase largo desde atrás, perdida cualquier convicción de elaborar juego combinado ante la ausencia de su parece única brújula calibrada, Montoro. Azeez estuvo inocuo en esta faceta, aunque no puede negarse su capacidad de lucha, mayor en Los Pajaritos que su capacidad de asistir a sus compañeros.

No pudo ser, y el Granada sufrió su sexta derrota ante el equipo soriano, que este año ha sido gafe para los rojiblancos: un empate sin goles en Los Cármenes, con tres goles anulados a los granadinistas, y una derrota en Los Pajaritos, son el triste bagaje de los de Diego Martínez ante los de López Garai en esta campaña. Sólo el Dépor, ante el que se cosecharon sendas derrotas, fue un rival aún peor para el Granada.

Parece evidente que la falta de dos puntales de jerarquía futbolística y emocional del calibre de Germán y Montoro eran grandes hándicaps en la visita a Soria, pero no puede refugiarse el equipo en excusas por tales circunstancias, y debe reflexionar sobre la pérdida de frescura en la creación de oportunidades, que se arrastra ya en tres partidos consecutivos, e incluso en cuatro si sumamos la victoria por la mínima ante el Zaragoza en casa, a la que acompañó la desconexión acaecida en el arranque del segundo periodo ante el Numancia, donde el equipo perdió otra de las identidades que lo han alzado hasta la cabeza de la clasificación, la concentración defensiva ante balones parados. La capacidad de imponer orden del ausente Germán se echó de menos. Todo ello con una serie de jugadores que aparecen desconectados desde hace varios partidos, caso de Vadillo y Ramos, llamados a ser referentes en ataque y convertidos en verdaderas rémoras en Los Pajaritos.

Hay que levantarse. El Granada seguirá en puesto de ascenso directo al final de la jornada tras el tropiezo de su inmediato perseguidor, el Albacete, en su casa ante el Tenerife de Oltra. El próximo sábado se recibe al Málaga con tres puntos de ventaja sobre el equipo vecino. Duelo de importancia para asentarse arriba, manteniendo o aumentando la actual ventaja, o para dilapidar la diferencia de puntos tras una hipotética derrota ante los malaguistas. Debe recuperarse la capacidad de concentración defensiva y de creación ofensiva, que la de compromiso no parece decaída a pesar de la derrota en tierras sorianas. Para ello hace falta que vuelvan los líderes que ordenan y dan identidad al equipo, y que se recuperen las capacidades para crear oportunidades y golear. Quizás haya llegado la hora de apostar por los miembros del plantel que demuestran mejor forma y disposición para esto último, sin miedo a dar un descanso recuperador a aquellos otros que vienen atravesando baches de juego y/o de forma más que evidentes.