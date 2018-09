La previa Derbi andaluz para retomar la senda perdida Álex Martínez, durante uno de los ejercicios de esta semana con el Granada. / P. VILLOSLADA / GCF El Granada se mide al Córdoba con la intención de seguir fuerte en casa tras caer en La Coruña RAFAEL LAMELAS Sábado, 29 septiembre 2018, 01:04

Nadie aprende a montar en bici sin hacerse moratones, y el Granada se dio un trompazo en Riazor que le debe servir de lección para el resto del trayecto. Se le fue un pedal a Álex Martínez y su equipo lo pagó, aunque la cadencia ya había parecido lenta, impropia de la exigencia de un puerto como el de Riazor. Tras unos días de reposo y concienciación, acude el Córdoba a Los Cármenes. Viene con el farolillo rojo de último clasificado, condición que no debería de dar pie a un exceso de confianza. El último colista que pasó por el estadio del Zaidín ganó 2-1. Fue aquel Sevilla Atlético que descabalgó al Granada de la temporada pasada de un liderato al que jamás regresó.

Esta versión rojiblanca parece más humilde, consciente de que hay que mantener una marcha firme y segura, que no hay rival chato por mustio que parezca. Aunque los blanquiverdes no hayan ganado un solo partido, lleven un carro de goles de lastre y tengan una plantilla diezmada ante la imposibilidad de gastar en fichajes por sus excesos de la pasada campaña, este equipo está dirigido por José Ramón Sandoval, que no es torero amigo de las medianías. Sale a por todas, Puerta Grande o enfermería, aunque últimamente sale a cornada por partido. Hay quien dice que esta puede ser su última corrida, algo que desde fuera parece injusto. No sólo contribuyó a una salvación quimérica el curso anterior. Fue repudiado pese a la gesta y luego aceptó ser el segundo plato cuando Francisco, el elegido para sustituirle, huyó ante los notorios problemas económicos.

El Granada quiere pasar página del resbalón del lunes y centrarse en mantener su fiable línea en casa para seguir acampado una semana más en puestos de fase de ascenso. Diego Martínez cuenta con todos sus futbolistas a excepción de Fran Rico, en su delicado proceso de recuperación. El centrocampista Nico Aguirre vuelve a ser una opción disponible y tiene posibilidades de volver a la lista de convocados, que se dará a conocer a lo largo de la mañana.

José Ramón Sandoval se juega su futuro profesional en el regreso a Los Cármenes

El técnico gallego ha tendido a la concienciación general y ahora habrá que ver cómo administra a sus futbolistas. Si piensa en descansos o si da algún retoque más en función de rendimiento. Extrañó la salida de Quini tras su buen inicio de Liga: el lateral cordobés puede ser una de las novedades ante el equipo de su tierra, lo que podría relegar al banquillo a José Antonio Martínez. Víctor Díaz regresaría en este contexto a la posición de central, con Germán liderando la zaga. Álex Martínez en principio mantendría su crédito pese al grave error que cometió ante el Deportivo.

Del centro del campo en adelante lo normal es que se mantengan los habituales. Fede San Emeterio se ha ganado el puesto como pivote de salida, mientras que Ángel Montoro no ha dado nuevos síntomas de flaqueza tras recuperarse de sus molestias musculares. En las bandas se espera a Vadillo y Puertas, mientras que en la mediapunta se abre una ligera duda entre el concurso de Fede Vico y la posible entrada de Alejandro Pozo. De momento, el ex del Lugo ha sido indiscutible en el enganche, pero también una de las primeras sustituciones jornada a jornada. El joven sevillano, por su parte, ha ejercido de revulsivo desde que comenzó el campeonato y habrá que ver cuándo llega su oportunidad de salir con la formación titular.

En el ataque se espera a Adrián Ramos, aunque Rodri Ríos ya está a pleno rendimiento y querrá porfiar por el ariete. Por su parte, en el Córdoba la principal novedad es el regreso del portero Carlos Abad. Hay debate sobre si seguirá en punta Piovaccari o si Sandoval se decantará por Expósito, más veloz. El madrileño dice que cederá la iniciativa a los locales, algo a contraestilo de lo que le gusta. El derbi puede servir para que el Granada retome la senda perdida si no se le sale la cadena.