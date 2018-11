Mercado de fichajes Los delanteros a los que 'espía' el Granada CF Ivi, con la camiseta del Valladolid. / G. VILLAMIL Algunos de los puntas que tiene en observación están jugando poco en equipos de Primera, cedidos por otros equipos de la categoría RAFAEL LAMELAS GRANADA Lunes, 19 noviembre 2018, 02:11

Quedan días para que el mercado de invierno entre en combustión y el Granada va haciendo sus deberes. Por ahora, analizar sus necesidades e informarse de las situaciones de futbolistas susceptibles de recalar en el equipo a partir de enero. Una de las posiciones que a día de hoy se pretende reforzar es el ataque. A pesar de que Adrián Ramos y Rodri Ríos rompieron su sequía ante el gol en Las Palmas, existe la impresión de que una alternativa para la vanguardia podría ser interesante y en la cúpula de mando lo meditan. No hay operaciones abiertas, pero sí varios nombres apuntados en la documentación de los ojeadores y puestos sobre la mesa. La cuestión es que la mayoría está en Primera división, aunque jugando poco. De su participación en las próximas semanas en los equipos en los que están y del deseo de que tengan minutos por parte suya y de los clubes propietarios de sus derechos (pues muchos están cedidos) dependerá que les acaben convenciendo saliendo. Estos son cuatro de los nombres que están en la lista. No son los únicos ni implica que lleguen, pero sí es seguro que están bajo observación.

IVÁN LÓPEZ 'IVI' 20 minutos en el pucela, frenado por las lesiones

Iván López, Ivi, madrileño de 24 años cedido por el Levante en el Valladolid, cuadraría dentro de las aspiraciones de Diego Martínez, que lo dirigió como técnico entre la temporada 2015-16 y la 2016-17 en el Sevilla Atlético, la del ascenso a Segunda y la de la permanencia en la categoría.

Ivi es un atacante versátil, más frecuente en los costados, con velocidad y gol. Firmó por el Levante la campaña pasada, en Primera división. Disputó 29 partidos y metió cuatro goles.

Manejó varias ofertas en verano y se decantó por irse cedido al Valladolid. Era del gusto de su entrenador, Sergio González, y el director deportivo, Miguel Ángel Gómez, con pasado sevillista. Sin embargo, las lesiones le han impedido funcionar y sólo ha disputado 20 minutos entre los finales de tres encuentros. En agosto tuvo unas molestias en el obturador externo de la pierna derecha y a comienzos de este mes se le diagnóstico una lesión en el iliopsoas izquierdo, que le tendrá fuera lo que queda de noviembre y el arranque de diciembre.

En Pucela parecen tener fe en su recuperación. Aunque tienen el deseo de recuperar a Hervías, uno de los héroes del ascenso ahora en el Eibar, sus movimientos están limitados por el tope salarial. El Granada tendría que negociar, en cualquier caso, con el Levante.

MARC CARDONA El Eibar no tiene especial interés en soltarle

Marc Cardona, de 23 años, es otra aspiración estival de los rojiblancos. Adaptable como punta o extremo. El Barcelona le renovó su contrato tras el descenso de su filial, después de hacer siete goles, aunque lo cedió por una campaña al Eibar. Ha disputado tres partidos de Liga, siendo titular en dos ocasiones, anotando una diana y en el más reciente compromiso en Copa. Ha ido perdiendo protagonismo pero de momento Fran Garagarza, director deportivo de los vascos, cuenta con él. Para fichar, el Eibar tiene que quitarse alguna ficha gorda y la del catalán no lo es. Su presencia no molesta, aunque actúe poco. Es la postura actual, que puede evolucionar.

ÁLEX ALEGRÍA ariete puro al que paró una lesión grave de rodilla

Álex Alegría, de 26 años, responde más al perfil de ariete puro. Contratado por el Betis, lleva dos cursos yéndose en préstamo. Primero, al Levante la campaña pasada, en el que empezó siendo indiscutible hasta que se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha. Una vez recuperado, los sevillanos le han dejado ir al Rayo Vallecano, donde de momento no está siendo importante, con un gol en su haber en la Copa del Rey y con una delicada situación clasificatoria con los madrileños. Su salida invernal dependerá de los planes del conjunto de la franja para reforzarse. Habría que ver el parecer de Alegría para volver a Segunda en la que actuó con brillantez en su día en las filas del Numancia.

SAMUELE LONGO EL ETERNO CEDIDO POR EL INTER RINDE POCO EN EL HUESCA

A sus 26 años, lleva media vida deportiva entre cesiones por parte del Inter de Milán. En los últimos tiempos ha sido uno de esos delanteros dominantes en LaLiga 1|2|3. Consiguió 14 goles con el Girona en la campaña de su salto a Primera. La temporada pasada se fue al Tenerife, con el que anotó 12 dianas, aunque no completó el objetivo colectivo de disputar el 'play off'. El italiano es un punta de referencia, aunque tiene movilidad. Ahora anda en Huesca. Contó con la confianza de Leo Franco, aunque no se estrenó ante la red. Ahora, con Francisco al frente, participa algo menos.

COMPETIDORES SÓLO EL MÁLAGA, POR AHORA, PODRÍA POSICIONARSE

Precisamente el Málaga es uno de los clubes que podrían estar buscando punta en el mercado entre los clubes de Segunda, de acuerdo a la información del diario As. Sería por tener una alternativa a Gustavo Blanco, su pichichi. No parece que el Granada tenga mucha más competencia al respecto. Las Palmas tiene a Rubén Castro, Araujo y Tana, mientras que el Deportivo está satisfecho con Carlos Fernández y Quique González. Habría que bajar al siguiente pelotón de equipos para observar deficiencias, aunque de momento clubes como Osasuna, Sporting y Oviedo no parecen abocados al rastreo de arietes, aunque las necesidades pueden ir brotando.

DINERO UNOS 500.000 EUROS DEL AHORRO DE BAENA Y VARAS

El Granada cuenta con unos 500.000 euros de margen en su tope salarial, fruto de las salidas de Baena y Javi Varas, no aprovechadas en el mercado veraniego.

Esta cantidad puede aumentar en función de salidas de otros futbolistas o de entrada de patrocinadores, aunque en esta última partida sólo sería un porcentaje, no todo lo que se ingrese.