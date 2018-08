Granada CF Una delantera cogida con pinzas Fede San Emeterio despeja un balón durante la sesión de trabajo de ayer por la mañana. / P. V. / GCF La lesión de Rodri subraya la falta de repuestos en ataque, aunque el club duda de que pueda reforzarse | El Valladolid ficha al portero Yoel y cierra otra alternativa para Javi Varas, mientras que Baena sigue sin ver clara la opción de ir al Melbourne Victory RAFAEL LAMELAS GRANADA Jueves, 30 agosto 2018, 01:16

Todo puede cambiar cuando restan las frenéticas últimas horas del mercado de fichajes que cierra este viernes pero a día de hoy parece poco probable que el Granada pueda afrontar nuevas contrataciones. La prioridad sigue puesta en desatrancar las salidas y, aun con ellas, no está claro que el club haga un último esfuerzo debido a su delicada economía. LaLiga ha permitido la inscripción de sus tres últimos refuerzos (Martínez, San Emeterio y Pozo) gracias a una negociación de la que no han trascendido los detalles -a pesar de no dar nuevas bajas-, pero el tope salarial sigue al límite y la posible liberación de salarios de futbolistas sólo evitaría ahondar en problemas económicos de otras partidas, salvo que surjan algunos 'caramelos'.

En la dirección parecen algo resignados, conscientes de que hay dos líneas que están cogidas con pinzas y en las que les puede tocar volcarse con las apuestas. Una es la defensa en su zona central, pues sólo hay tres especialistas (Germán Sánchez, Pablo Vázquez y Martínez), aunque esté cumpliendo con nota Víctor Díaz. Esta polivalencia, unida a la de Fede San Emeterio, ocasiona que pese a que Diego Martínez se había posicionado a favor de una llegada atrás, esta pueda no hacerse. Más problemas hay en el ataque. Los rojiblancos cuentan con dos delanteros centro naturales, Rodri Ríos y Adrián Ramos, con el primero convaleciente por una lesión del tobillo izquierdo, pendiente de evolución. Ayer estuvo bajo tratamiento de fisioterapia, piscina y gimnasio. Su concurso ante Osasuna no está descartado, aunque lo tiene muy complicado.

Juancho, sin ser un ariete, es de los pocos que podría intentar cubrir una sustitución. Lo demás implicaría utilizar a algún mediapunta como referencia. Hay muchos delanteros en el candelero pero todos están lejos de las posibilidades actuales de los nazaríes. El sevillista Carlos Fernández tiene un pie en el Deportivo de la Coruña. El bético Álex Alegría, en el Rayo. Linares y Lekic, futbolistas del Reus que no han sido inscritos por problemas con el control financiero, empiezan a ser ofrecidos, pero no habría dinero para ellos tampoco.

En cuanto a las salidas, la llegada de Yoel, portero del Eibar, al Valladolid como cedido cierra otra alternativa para Javi Varas, pues el conjunto pucelano, en el que ya militó, lo había sondeado. El sevillano insiste en seguir en el Granada o bien recibir una indemnización por el año que le queda.

Con Raúl Baena prosigue el diálogo para intentar convencerle de que acepte una suculenta oferta de Australia. En concreto, del Melbourne Victory, que mejora sus emolumentos. Su reciente paternidad es la que frena al malagueño por ahora. No hay variaciones con Hongla tras la posibilidad de recalar en Francia. Ayer se incorporó al trabajo con el filial, ejercitándose aparte, mientras el Granada le sigue buscando al menos una cesión, aunque tenga que cubrir parte del sueldo. También está pendiente de resolver el vínculo con Corozo, al que le queda sólo una temporada más y está lesionado, y con el juvenil Franklin.

En cuanto a otros movimientos, el central granadino Álex Gálvez estaría cerca de volver al Rayo Vallecano. En Segunda, lo más destacado son los fichajes de Blati Touré (centrocampista, Córdoba), Gentiletti (central/lateral zurdo, Albacete), Álvaro Bustos (extremo, Rayo Majadahonda) y la confirmación de Jairo en el Cádiz.