Segunda B David Tenorio: «Ojalá muchos granadinistas inviertan su tiempo en animarnos» P. V. / GCF El entrenador del Recreativo Granada advierte del potencial del Marbella, el rival al que reciben hoy a las 12 en la ciudad deportiva del club R. I. GRANADA Sábado, 20 abril 2019, 00:03

David Tenorio, entrenador del Recreativo Granada, advirtió del potencial del rival al que el filial se enfrenta este sábado desde las 12 horas en la ciudad deportiva del club. Se trata del Marbella, que está intentando apurar sus opciones de estar en la fase de ascenso a Segunda.

RIVAL: «El Marbella no ha perdido en la segunda vuelta. Es decir, lleva una racha increíble que querrán mantener. Es un equipo con grandes jugadores, que esta rotando sin bajar el nivel, adaptable a escenarios diversos con inercia positiva».

SITUACIÓN DEL FILIAL: «Nosotros hemos tenido en la semana un ritmo de trabajo alto. Los futbolistas, pese a su edad novel, son conscientes y están responsabilizados con la situación. En partidos anteriores hemos estado demasiado cerca de ganar, pero no fuimos eficaces. Deberemos seguir mejorando para competir ante el Marbella. No hay otro camino».

AFICIÓN: «Ojalá muchos granadinistas deseen invertir su tiempo en apoyarnos. Será esencial».