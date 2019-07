Granada-Reading Darwin Machís presencia el encuentro de Marbella en el palco Machís en el palco del campo marbellí. / Fermín Rodríguez El venezolano aparecía entre los convocados del Granada e incluso tenía asignado el dorsal 23 FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 20 julio 2019, 20:41

El partido entre el Reading y el Granada contó con un espectador de renombre. Darwin Machís no sólo estuvo presente en el estadio marbellí, sino que aparecía en la lista de jugadores del Granada que repartieron a los medios de prensa. El venezolano estaba entre la plantilla rojiblanca con el número 23.

Durante el calentamiento, y ya con la relación que contenía su nombre corriendo como la pólvora por las redes sociales, no se dejó ver. No fue hasta que arrancó el partido que se sentó en el palco, junto a Fran Sánchez, con el que mantuvo una charla. El jugador ya parece ser uno más en el vestuario nazarí, si bien no se hace oficial aún su llegada.