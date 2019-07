Mercado de fichajes Dani Martín refuerza la portería del Betis y Moi Gómez vuelve al Villarreal Dani Martín es nuevo jugador del Betis. / REAL BETIS Verdiblancos y amarillos fueron los equipos que más agitaron el mercado durante la jornada del jueves CÉSAR GUISADO GRANADA Viernes, 19 julio 2019, 09:26

Betis y Villarreal fueron los equipos que más agitaron la plaza del mercado durante la jornada de ayer. Los verdiblancos anunciaron la contratación de su tercer fichaje, el portero Dani Martín, que llega desde el Sporting de Gijón firmando contrato hasta 2024. Este guardameta ha sido un fijo en las categorías inferiores de la Selección Española, con la que viene de proclamarse Campeón de Europa sub-21. A su llegada al aeropuerto de Sevilla, Martín reconoció haberse decantado por el Villamarín porque, entre otras cosas, «la afición del Betis siempre me ha llamado la atención», aseguró. En cuanto al equipo, refuerza uno de sus puntos débiles después de la salida de Pau López a La Roma.

Y de El Molinón también se despidió otro jugador, en este caso Moi Gómez y para volver a casa, al Villarreal, para las cuatro próximas temporadas. Será presentado hoy a mediodía y viene después de cuajar una temporada deslucida como gijonés, con dos tantos y nueve asistencias. La operación deja 1,5 millones en las arcas asturianas y atiende a la operación salida, impuesta tras los malos resultados del curso anterior.

Quienes ya saben que no se moverán de sus actuales equipos al haber llegado a un acuerdo en el día de ayer para ampliación de contrato son Unai Veiga, que continuará en la Real Sociedad hasta junio del 2021, y Yeray Álvarez, que será del Athletic hasta 2026, elevando su cláusula de rescisión a los 70 millones de euros.

Además el ex del Recreativo de Granada Pervis Estupiñán fue presentado con el Osasuna, equipo al que ha llegado cedido del Watford, para las dos próximas campañas. «Si hubiese tenido dudas, no hubiera firmado. Es un buen club, me gusta el fútbol que manejan y desde el principio tomé la decisión de venir aquí. Vengo a aportar mi grano de arena, poder aportar lo que yo tengo y junto a todos los compañeros procurar hacerlo bien», remarcó el lateral ecuatoriano.