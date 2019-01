La Previa La cuenta atrás comienza hoy Bernardo Cruz puede tener su oportunidad de debutar en el partido ante el Elche. / P. M. El Granada inicia la segunda vuelta con el afán de volver a ser líder a costa de un Elche reforzado RAFAEL LAMELAS GRANADA Lunes, 21 enero 2019, 01:11

No habrá ofrenda alguna a Los Cármenes ni trofeo que guardar en la vitrina. El campeonato de invierno es un título simbólico que suele otorgar al ganador un sello para franquear la aduana a la élite en el futuro, pero que caduca si no se revalida cada jornada hasta el final. De hecho, el Granada aborda esta fecha que cierra hoy descabalgado del principal puesto de privilegio por culpa del Málaga. El que se impone en la primera vuelta no se vuelve aristócrata si no continúa venciendo en el tramo definitivo. Y lo que se dice ganar es algo que los rojiblancos llevan tres jornadas sin hacer, tras tres empates consecutivos. Toca recuperar las celebraciones ante su parroquia para seguir en lo alto. Enfrente, aquel club que supuso el último obstáculo en el otro ascenso. Un Elche con el que igualó sin goles en el estreno en este campeonato y que eliminó a los nazaríes en la Copa. Dos duelos, ninguna victoria. Ojo.

Las tres tablas seguidas no supusieron un desplome clasificatorio por los patinazos de los perseguidores hasta ahora y se han saboreado de diferente manera. En Tenerife, el mazazo llegó en la prolongación, cuando se acariciaban los tres puntos. Frente al Albacete se firmaron teniendo que remontar, aunque con ocasiones de sobra para más. En el Carranza el signo sí reflejó con justicia la firmeza defensiva de Cádiz y Granada, con una acusada inocuidad en ataque. Los rojiblancos necesitan mejorar en la parcela ofensiva sin menoscabo de la retaguardia, que presenta una gran duda.

La información del club tras el último entrenamiento, a puerta cerrada, no aclaró si Germán estará apto para la cita debido a un esguince de rodilla que se ha complicado más de lo previsto. Esto precipitaría el debut de Bernardo Cruz, uno de los flamantes fichajes. Ayer subió a Twitter una foto junto a la imagen de uno los mitos del granadinismo, que fue su compañero en el Lugo: Roberto Fernández, el gato de Chantada. Este le deseó suerte en su andadura. Le hará falta para cubrir el vacío de Germán, gran cacique de una zaga que se hace impermeable bajo su dictado.

La otra novedad probable en la convocatoria será la presencia del otro refuerzo, Dani Ojeda. Diego Martínez pasa de tener un póker para la mediapunta a una escalera de color, con cinco futbolistas del máximo nivel y con reputación. Si el entrenador gallego decide insistir en su último plan, Fede Vico ocupará el carril central, mientras que Vadillo y Pozo se desplegarán por fuera. Si por contra prefiere reservar al revoltoso sevillano para la segunda mitad, quizás Puertas pueda meter cabeza entre los elegidos. Quedaría como un plan secundario, por el mero proceso de adaptación, la posibilidad de que Ojeda se integre en la formación, aunque habrá que ver en qué medida ha conquistado a su jefe en sus primeras sesiones. Como poco se sentará en el banquillo como alternativa. Con independencia de la combinación, está claro que el Granada ha ampliado sus despensa con un futbolista eléctrico y que acreditó gol la temporada pasada en LaLiga 1|2|3.

Una victoria como visitante

El Elche quiere sacudirse su trayectoria aciaga fuera de su campo, pues sólo ha ganado una vez como visitante. Para revertir esta situación y alejarse de los puestos de abajo se ha fortalecido a conciencia durante este bazar de enero. Edgar Badía es ahora su portero titular, un joven que pasó por el filial rojiblanco. En la zaga aparece Dani Calvo, que llegó del Numancia. La medular incorpora a Karim Azamoum, del Cádiz. En el extremo correrá Nacho Gil, quien estuvo en la órbita del Granada en verano y que lleva meses entrenándose con los ilicitanos hasta que recibió el alta federativa, prestado por el Valencia.

A las bajas por lesión de Borja Martínez, Neyder Lozano y Gonzalo Villar se une la de Juan Cruz por amarillas. Sí viajaron Nino, Iván Sánchez y Javi Flores, que estuvieron con molestias. Todos listos para la cuenta atrás en Segunda. En estos 21 partidos se decide todo. Gloria o angustia, felicidad o decepción.