Granada CF Cuarenta y cinco minutos para enmarcar facilitan el regreso del Granada a la senda del triunfo El conjunto rojiblanco supera con autoridad a un Córdoba al que fue infinitamente superior en una primera mitad que sorprendentemente finalizó con 2-0 en el marcador Sábado, 29 septiembre 2018

El Granada regresó al Nuevo Los Cármenes y también a la senda de la victoria al superar al Córdoba de José Ramón Sandoval en un partido que tuvo dos partes bien diferenciadas: la primera pudo acabar con un resultado de 4-0 o 5-0 a favor de los intereses rojiblancos y la segunda pudo acabar en tragedia, aunque el conjunto de Diego Martínez consiguió conservar la mínima renta con la que llegó al tramo final del choque y matar el duelo con un gol de Rodri en el tiempo añadido.

La primera mitad fue un monólogo de color rojiblanco. No hubo otro dueño del partido que no fuese el Granada, mejor que su oponente en todas las parcelas del juego. Fede Vico allanó el camino al marcar el 1-0 en la primera ocasión de los locales: un centro desde la derecha que controló en una posición inmejorable y envió al palo contrario del portero. Antes de que el Córdoba de Sandoval asimilara el golpe recibido, Vico pudo poner más tierra de por medio en un mano a mano que no supo aprovechar y Puertas en el rechace, en el que no encontró el hueco por el que incrustar el balón entre una maraña de piernas cordobesistas (m.8). Puesto que el Granada era dueño y señor del partido las ocasiones a favor de los locales se sucedieron durante todo el primer tiempo: Vadillo falló dos manos a manos contra el portero, marcó un gol tras un jugadón de Ramos por banda derecha (m.20), Puertas envió al poste un disparo de tijera y Fede Vico al larguero el rechace de éste.

En la reanudación el Granada se calmó como si el trabajo ya estuviese hecho y el Córdoba se activó con un penalti de Martínez sobre Jovanovic, que Aythami convirtió en el 2-1 desde el punto fatídico. Volvió a pisar el acelerador el equipo granadino y Montoro, con un colocadísimo disparo desde la frontal del área, volvió a llevar la tranquilidad a las gradas (3-1). El público tenía muy presente que la primera parte de su equipo había sido maravillosa, casi orgásmica para cualquier aficionado rojiblanco, así que empezó a hacer la ola.

Sin embargo, una distancia de dos goles es una diferencia engañosa. Se está cerca del triunfo, pero no se tiene asegurado. Es por eso que cuando Bambock anotó el 3-2 con un potente disparo desde fuera del área (m.85) la afición blanquiverde se animó con la esperanza de igualar y el Granada se defendió para evitar desastres que ya han tenido lugar en campeonatos anteriores. Se llegó al descuento con esa mínima renta en el marcador a favor de los rojiblancos y fue en ese tiempo añadido cuando Rodri aprovechó una contra para marcar solo, en el segundo palo, el 4-2 definitivo. La hinchada del Granada respiró tranquila y despidió con aplausos a los suyos, que siguen en la zona alta y vuelven a demostrar que son fiables en casa, especialmente en los momentos en los que ofrecen el cien por cien de su fútbol.

FICHA

Granada CF: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Martínez, Álex Martínez; Fede San Emeterio, Montoro, Puertas, Vadillo (Pozo, m.63), Fede Vico (Nico Aguirre, m.74); y Adrián Ramos (Rodri, m.80).

Córdoba: Carlos Abad; Aythami, Quintanilla, Fernández, Quezada; Blati Toure, Bambock, Jovanic, Jaime Romero (Jesús Valentín, m.61); Aguado (Javi Lara, m.71) y Piovaccari (Erik, m.19).

Goles: 1-0, m.7: Fede Vico; 2-0, m.19: Vadillo; 2-1, m.49: Aythami (de penalti); 3-1, m.54: Montoro; 3-2, m.85: Bambock; 4-2, m.92: Rodri.

Árbitro: Pizarro Gómez (colegio madrileño). Amonestó a los visitantes Piovacari, Jaime Romero, Jovanovic y Quezada.

Incidencias: Partido de liga disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante 9931 espectadores (cifra oficial). Antes del encuentro se le rindió un homenaje sobre el césped a José Mingorance, ex jugador del Granada y del Córdoba.