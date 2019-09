El Granada degusta un sabroso empate en Valladolid

El Granada sumó un sabroso punto en Valladolid, que le viene bastante bien para acercarse a esa meta de los 42 (cifra que suele asegurar la permanencia en la categoría) tras cuatro jornadas seguidas sin perder. Los rojiblancos vieron cómo su rival se adelantaba en el minuto 12 del encuentro, pero dieron una buena imagen en líneas generales y Carlos Fernández -que actuó junto a Adrián Ramos en el ataque rojiblanco- terminó firmando en las postrimerías del primer tiempo lo que acabaría siendo el uno a uno definitivo.

El Valladolid entró mejor al partido que el conjunto de Diego Martínez, que pareció aturdido por jugar con tantos cambios (cinco) respecto al anterior choque ante el FC Barcelona. Las primeras llegadas de los pucelanos ya advirtieron de lo que podía suceder, y finalmente sucedió, en esos primeros compases del choque. Sergi Guardiola estuvo muy atento para dejarle el balón a Toni Villa junto a la frontal del área y este se deshizo de Víctor Díaz con un 'dribbling' que fue el prológo de un maravilloso centro al corazón del área, donde Óscar Plano se anticipó a Carlos Neva para empujar el balón a placer al fondo de las mallas (1-0).

El Granada se fue despertando con el paso de los minutos, aunque pareció echar de menos a Yangel Herrera y a Azeez. Gonalons, en su primera titularidad como rojiblanco, demostró no estar aún a su mejor nivel. No obstante, los andaluces poco a poco le fueron tomando el pulso al partido y terminaron por aprovechar la mejor ocasión que crearon durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Antonio Puertas, en un excelente estado de forma, abrió a la derecha para que Víctor Díaz le pusiese un centro raso a Carlos Fernández y éste empalmara la pelota en dirección a la meta blanquivioleta. Masip llegó a tocar el esférico, pero no pudo impedir que terminara besando la red (1-1).

1 Real Valladolid Masip, Moyano, Kiko Olivas, Salisu, Martínez, Óscar Plano, Rubén Alcaraz, San Emeterio, Toni Villa (Pablo Hervías, m.73), Ramírez y Sergi Guardiola (Enes Unal, m.68). 1 Granada Rui Silva, Víctor Díaz, Duarte, Martínez (Germán, m.79), Neva, Gonalons (Yangel Herrera, m.61), Montoro, Puertas, Vadillo, Carlos Fernández y Adrián Ramos (Machís, m.56). goles 1-0, m.12: Óscar Plano; 1-1, m.42: Carlos Fernández. árbitro Pizarro Gómez (colegio madrileño). Amonestó a los locales Rubén Alcaraz, Sandro y Kiko Olivas así como a los visitantes Yangel Herrera y Germán. INCIDENCIAS Partido de liga disputado en el estadio José Zorilla ante 18.410 espectadores (cifra oficial).

En el segundo tiempo el Granada continuó estando bien ordenado y la entrada de Machís dio aún más peligro al ataque rojiblanco, siendo el de Tucupita el primero en poner en apuros a Masip con un duro disparo desde la frontal que el guardameta local blocó bien (m.62). Fue otro compatriota venezolano, Yangel Herrera, el que estuvo cerca de celebrar el gol de la remontada en una acción en la que la fortuna no acompañó al conjunto granadino. El disparo del mediocampista de la 'vinotinto' acabó dentro de la portería, pero desde el VAR se le chivó a Pizarro Gómez que el gol debía ser anulado porque Domingos Duarte, en fuera de juego tras una acción de ataque previa, había estorbado la visión de Masip y por tanto había intervenido en esa jugada.

Precisamente un error de Duarte atrás dio lugar a que un balón largo le llegara a Enes Unal en la que fue la ocasión más clara del conjunto pucelano en todo el segundo tiempo. El delantero turco se quedó solo ante Rui Silva, pero estaba demasiado escorado como para sorprender a un guardameta luso muy atento, que consiguió desbaratar el peligro (m.74). En los minutos finales el Granada no renunció a la victoria, pero el Valladolid se resguardó bien y las ocasiones de gol brillaron por su ausencia. Finalmente, un punto para cada equipo. Al Valladolid le sirve para sumar su segundo empate consecutivo en casa y al Granada para alcanzar los 11 en las seis jornadas disputadas. Unos números positivos para los rojiblancos, ilusionados con volver a hacer vibrar a su afición en el encuentro que el próximo sábado los enfrentará en el Nuevo Los Cármenes al CD Leganés.