Granada CF Corazones rojiblancos que sienten desde Gran Canaria Algunos aficionados de la peña Los Canariones. / R. I. La peña Los Canariones acompañarán hoy al Granada, junto a una treintena de aficionados que viaja desde la Península RAFAEL LAMELAS Viernes, 16 noviembre 2018, 01:59

Francisco Daniel Olvera es natural de Vélez de Benaudalla y acabó en Gran Canaria por una de esas carambolas del destino. Un amigo al que conoció en el servicio militar le animó a ir a la isla porque allí había abundante trabajo en la hostelería. No tardó en afincarse junto a su familia, prosperando hasta la actualidad. De aquello hace más de 30 años y en la actualidad regenta un restaurante y un minigolf en Puerto Rico, una localidad turística con el mismo nombre del país centroamericano que pertenece al municipio de Mogán. El acento de Daniel ya tiene un claro deje canario después de tanto tiempo, pero él no ha olvidado sus raíces. Aunque no es un apasionado del fútbol, preside la peña Los Canariones, una agrupación singular formada por granadinos en la isla y otros interesados a los que les llama la atención algunas de las tradiciones y costumbres de la tierra de la Alhambra. En esta idiosincrasia no podía faltar el Granada CF, que esta noche podrán contemplar en Las Palmas.

Una veintena de personas forman parte de esta peña, que acoge hasta a un paraguayo . «Celebramos el día de la Cruz, el Corpus o la Toma de Granada», comenta Olvera, que ha convertido su negocio en la sede de este sentimiento. Uno de sus hijos fue «engendrado» y nació en Granada, pero ya se siente un canario más. «Nos ha traicionado», bromea. Gracias al deporte han encontrado una forma de unirse e intercambiar anécdotas con otros granadinos. La peña Los Canariones se fundó en 2016, el año en el que se firmó la última permanencia del equipo en Primera división, antes del desplome en la siguiente. Aún queda en el recuerdo aquel 5-1 con el que el Granada salió asaeteado del Gran Canaria, circunstancia que esperan que no se repita esta vez.

Para darles cariño y generar un ambiente rojiblanco en el estadio, otro buen puñado de aficionados se desplazará desde la Península. Algunos son peñistas, como los de la 'Fuera de Juego', de Dúrcal, que lleva a 19. También van unos cuantos de la peña Los Cármenes, la de Barcelona y la 'Rock and Gol'. Todo para convertir la visita en un encuentro especial que rezume granadinismo. A través de la pasión por el balón, encontrar a más gente nacida en esta tierra que esté en Canarias y quiera no perder ese arraigo. El Granada CF es una buena excusa para ello.