Filial El coqueteo del filial con la zona roja preocupa tras una nueva derrota Jean Carlos intenta regatear a un adversario en el Recreativo-Murcia. / /P.V./GCF El Recreativo solo ha ganado un partido de los últimos catorce ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 26 marzo 2019, 00:11

El Recreativo Granada no termina de levantar cabeza. Lo bueno del pasado fin de semana es que, pese a un nuevo tropiezo, el filial rojiblanco finalizó la jornada fuera de la zona de descenso. Lo malo, que tras caer en casa ante el Real Murcia (1-2) el equipo granadino amplía su mala racha al haber firmado una sola victoria en las últimas catorce jornadas. El Recreativo ahora es decimoquinto con un punto más que el Don Benito (equipo en posición de promoción de descenso) y dos más que el Villanovense, que está en zona de descenso directo. Justo por debajo está el Ejido 2012 con 28 puntos, cuatro menos que los granadinos, dándose la circunstancia de que el conjunto almeriense visitará Granada en dos fines de semana, puesto que este domingo el filial visitará a la UD Ibiza.

En su encuentro ante el Murcia el equipo nazarí volvió a cometer viejos errores. Los de Pedro Morilla, que no pudo sentarse en el banquillo por sanción, pecaron de falta de acierto arriba, de contundencia abajo y de fondo de armario. Es el Recreativo un equipo que no juega mal al fútbol, que es intenso, pero que al igual que otros filiales con pie y medio en Tercera (el Almería B o el Malagueño) muestra claros síntomas de inmadurez, algo normal por la edad media de la plantilla aunque no por ello menos preocupante.

Las bajas que afectan al plantel desde el comienzo de Liga se acaban notando, por mucho que los técnicos intenten buscar soluciones en otros jugadores de la cantera. Isi y Rubén Sánchez tardaron mucho en recuperarse y ahora les cuesta encontrar su mejor nivel. Marín y Eliseo han caído lesionados en el tramo decisivo de la temporada y Neva es un habitual en los planes de Diego Martínez. Para colmo Caio y Viedma siguen sin recuperarse de sus lesiones, por lo que las bajas se acaban notando en un equipo que tampoco ha sabido encontrar un sustituto de garantías para David Grande, el 'nueve' que tan buen rendimiento dio el año pasado.