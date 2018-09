La Copa se olvida ganando Fede Vico la da a su compañero Álex Martínez, ambos presumiblemente titulares. / PEPE VILLOSLADA / GCF El Granada recibe al Rayo Majadahonda consciente del peligro de los recién ascendido pero con la confianza de un bloque sólido en Liga CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Domingo, 16 septiembre 2018, 09:59

Avisado quedó el Granada el pasado jueves en Elche, donde un recién ascendido al que no le van demasiado bien las cosas en la Liga lo apeó de la Copa del Rey con merecimiento. No tuvo nada que ver aquel partido con el del primer día del curso en Liga en tierras ilicitanas, ni lo tendrá con el que hoy disputarán en Los Cármenes Granada y Rayo Majadahonda. Pero sirve para que los rojiblancos vuelvan al terreno de la realidad de esta Segunda traicionera. El buen estado de forma del conjunto de Diego Martínez no se prolongó en la Copa porque faltaron prácticamente todos los pesos pesados. Y esta plantilla, corta en número, agradecerá centrarse en una única competición.

Otro ascendido se le presenta en el camino, el Rayo Majadahonda. Este con mejores resultados en las fechas ligueras y creciendo en sensaciones y puntos. Por eso el técnico gallego elevó el tono en la rueda de prensa previa, celebrada el viernes. Alertó de la dificultad de vencer a un rival sin nombre en la categoría pero con argumentos. En casa, en el último partido, el Granada estuvo a gran nivel en casi todas las facetas. Una semana después en Extremadura varió las formas pero no el resultado: la victoria.

La vuelta del bloque en el que está confiando el preparador gallego tras el tropiezo copero lleva a pensar en un Granada mucho más hecho, con confianza y las ideas muy claras. Las dudas que le surgen al gallego parten de los problemas físicos de algunos de sus puntales, como Álvaro Vadillo, duda hasta última hora después de acabar con molestias el anterior partido frente al Extremadura. Su esguince de tobillo no ha evolucionado con toda la celeridad que le hubiera gustado. Por contra, recupera a dos jugadores que están siendo importantes hasta la fecha, como Alberto Martín y Rodri.

Diego Martínez no podrá contar finalmente con Vadillo, con un esguince

Aun con ellos a disposición, las buenas formas exhibidas en los dos últimos encuentros ligueros hacen pensar que el equipo que alineará Diego Martínez será casi idéntico. En él todos juegan de memoria y las cosas están funcionando tras dos jornadas iniciales de pruebas. La defensa, con Víctor Díaz y Germán en el centro cada vez más compenetrados y Álex Martínez con Quini en los costados aportando pulmón, ofrece por el momento todas las garantías.

En el centro del campo la pareja formada por Fede San Emeterio y Montoro funciona, pues el primero le da libertad absoluta al segundo para que ejerza de creador, lo que mejor se le da. Ambos están completando buenas actuaciones tras un inicio de temporada en el que el la medular había generado ciertas dudas.

Pozo, la alternativa

Álvaro Vadillo y Fran Rico son los dos únicos jugadores que no entrenaron ayer junto al resto del equipo. El primero recibió tratamiento de fisioterapia y readaptación en su tobillo derecho por culpa del esguince que sufre. El segundo prosigue el proceso de recuperación de su lesión de larga duración en la rodilla derecha y no se le espera, al menos, hasta la segunda vuelta, allá por el mes de enero.

La baja de Vadillo, a la espera de que se confirme en la convocatoria que ofrecerá hoy a mediodía Diego Martínez, abre las puertas de la titularidad en Liga a Alejandro Pozo, con minutos en las últimas fechas y que sí jugó de inicio en la Copa. En todas sus actuaciones ha dejado detalles y frente al Extremadura se coronó con un golazo de autor. Su oportunidad de seguir creciendo en Los Cármenes lo puede catapultar definitivamente. Acompañado de futbolistas de talento como Antonio Puertas, Fede Vico o Adrián Ramos puede seguir exponiendo nuevas pinceladas de su repertorio más descarado.

El triunfo rojiblanco catapultaría al Granada a los puestos altos de la tabla y confirmaría las buenas sensaciones que ha generado. Con seña de identidad propia, con una implicación total de todos sus actores y con buenos resultados.