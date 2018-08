Granada CF La convocatoria saldrá por la tarde con la incógnita de Pozo GCF | P.Villoslada Martínez podría llamar a más de 18 jugadores a la espera de que el club consiga inscribir al extremo sevillano FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 25 agosto 2018, 13:53

El Granada se encuentra en un apuro de cara al encuentro que disputará el domingo ante el Lugo en el Nuevo Lo Cármenes. La, de momento, imposibilidad de inscribir a Alejandro Pozo torpedearía una convocatoria en la que los últimos fichajes parecían adquirir cierta relevancia. No se sabrá la situación real de la plantilla hasta después del último entrenamiento fijado para esta semana, que tendrá lugar la tarde de este sábado a las 19:00 horas en el estadio nazarí y a puerta cerrada. Será después de la sesión cuando Diego Martínez comunique la redacción de jugadores con los que contará para enfrentarse al conjunto lucense.

Relacionada El límite salarial frena el alta de Alejandro Pozo por el momento

La convocatoria hablará de forma velada acerca de los problemas de inscripción y de si estos se han solucionado, sobre todo en el caso de Alejandro Pozo. El extremo ha cuajado buenos entrenamientos y podría ser muy útil el domingo si las molestias de Álvaro Vadillo no remiten o se agravan durante el transcurso del choque liguero. Con respecto a los otros dos jugadores a los que no se había inscrito aún, José Antonio Martínez y el exsevillista Fede San Emeterio, fuentes del club rojiblanco aseguran a IDEAL que sí están dentro del plantel que reconoce LaLiga, aunque el apartado de fichajes de su web oficial (laliga.es) no lo refleje de momento. Su inscripción se habría tramitado sin incidencias durante la misma mañana del sábado.

No obstante, la situación no impide que Diego Martínez convoque a Pozo para el partido del domingo, ya que podría extender su lista hasta los 19 ó 20 miembros a la espera de que los entes burocráticos den conformidad a la inscripción del joven extremo. El club sigue trabajando para que el entrenador pueda contar con todas sus opciones, una variedad y polivalencia que el técnico siempre ha recalcado en sus declaraciones.