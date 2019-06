El informe: Mallorca Continuidad para triunfar Los futbolistas del Mallorca celebran su última victoria en Son Moix, contra el Almería. / LALIGA El Mallorca busca un segundo ascenso seguido tras mantener la base del equipo que le permitió arrasar la pasada temporada en Segunda B JULIO PIÑERO GRANADA Martes, 4 junio 2019, 01:25

El Mallorca solo tardó un año en regresar al fútbol profesional. Su paso por Segunda B fue efímero y pronto mostró que no era su sitio. Se volvió a instalar en Segunda y la limitación económica no resultó un impedimento para labrarse desde el principio una ilusión por pelear con los equipos de arriba para tratar de lograr un segundo ascenso consecutivo a la máxima categoría, en la que ya ha estado en veintisiete ocasiones.

Su objetivo fue mantener la base de la temporada anterior. Con esos jugadores arrasó a sus rivales en la categoría de bronce y son los que también le hacen triunfar en este curso. Manolo Reina, Pedraza, Salva Sevilla, Aridai o Lago Júnior ya se encontraban en el curso pasado y han dejado ver que en una categoría superior también son futbolistas con peso específico en un equipo que juega de memoria y que ha formado un bloque compacto para optar a lo máximo.

No hubo dudas el pasado verano para apostar por la continuidad de Vicente Moreno en el banquillo. El técnico valenciano, que en su día fue jugador del Guadix, ya acumula dos ascensos en su carrera como entrenador. El anterior lo consiguió con el Nástic de Tarragona. Ha logrado que su equipo rinda a un gran nivel y que sea muy complicado de batir para sus rivales. La segunda vuelta ha sido incluso mejor que la primera y aún está en disposición de pelear hasta por la tercera posición, que da ventaja para jugar después los 'play off' de ascenso.

Son pocos los partidos en los que el Mallorca se queda sin marcar. Muestra un gran potencial ofensivo y es el cuarto equipo que más anota. No dispone de un delantero muy realizador y sus goles están muy repartidos. En ese sentido le ocurre algo parecido al Granada y eso no le ha impedido estar en le pelea para optar al ascenso. Su juego ha sido convincente en la mayoría de las jornadas. Es el segundo mejor conjunto en casa. Solo en cinco ocasiones no ha ganado de los diecinueve partidos que ha disputado como local.

En el mercado de invierno efectuó pocos cambios en la plantilla. Solo llegaron Budimir, Stojiljkovic y Leo Suárez. Los que se marcharon fueron Faurlin, Carlos Castro y Ferrán Giner. Pocas modificaciones fueron las que necesitó. La base ya estaba construida desde hace tiempo. El equipo balear no se ha desinflado ni mucho menos y hasta casi el final ha estado peleando incluso por el ascenso directo. En las dos últimas jornadas va a pelear por mantenerse entre los seis primeros clasificados.

El entrenador: Víctor Moreno

El entrenador valenciano cumple su segunda temporada al frente del equipo balear. Fue el que ascendió al Mallorca a Segunda y ha sido capaz de formar un bloque compacto para luchar por otro ascenso. Tiene muchas opciones de alcanzar los 'play off'. Su equipo juega de memoria y ha rendido por encima de lo que se podía imaginar.

El sistema: 4-3-3 y 4-2-3-1

Vicente Moreno ha ido variando de sistema a lo largo de la temporada. Suele decantarse por el 4-3-3 de inicio para sostener mejor el centro del campo, aunque en otras ocasiones ha utilizado a un mediapunta y en otras ha afrontado encuentros con dos delanteros.

Hombre gol: Lago Junior

El delantero marfileño es el máximo realizador del Mallorca esta temporada. Ha logrado once goles tras intervenir en 39 partidos. En la segunda vuelta su rendimiento ha bajado. Solo lleva dos tantos y ambos han sido de penalti. Es un jugador que suele actuar por la banda izquierda y que trata de sorprender con su habilidad y rapidez.