Granada CF «Este año se está contando de verdad con la cantera para el primer equipo» Nacho Buil junto a uno de los carteles que adornan la entrada de la ciudad deportiva del Granada / Raúl Constan Nacho Buil, mediapunta del Recreativo Granada El jugador madrileño asegura que sería bonito poder jugar el 'play off' de ascenso a Segunda aunque no haya posibilidades de ascenso CAMILO ÁLVAREZ Granada Viernes, 19 octubre 2018, 02:12

Para Nacho Buil (Leganés, 1995) esta temporada no es una más. En su último año como sub 23 se juega encontrar acomodo el próximo curso en un equipo profesional. Por ahora sus pasos son en firme, con buenas actuaciones y goles para enmarcar, como el que anotó de chilena ante el Almería B.

–¿Cómo fueron sus comienzos en Leganés?

–Estuve en su cantera durante cinco temporadas, desde los diez hasta los quince años, luego me fui un año al cadete del Getafe y me fichó el 'Atleti', en el que estuve seis temporadas.

–¿Tuvo la oportunidad de entrenar a las órdenes del 'Cholo' Simeone?

–Era otra liga. Los entrenamientos eran más duros, les metía mucha más intensidad. Se notaba el nivel del que estaba rodeado. Nos involucraba mucho para que no estuviéramos despistados y ayudáramos.

–En el Navalcarnero empezó su carrera fuera del Atlético.

–Estaba de nuevo en casa, a veinte minutos de donde vivía, cerca de la familia. Confiaban mucho en mí, jugué prácticamente todos los partidos. Me sirvió para coger confianza. Me desvinculé del Atlético porque había mucha gente y ambas partes decidimos que era lo mejor.

–¿Cómo surge la posibilidad de venir a Granada?

–Tuve una oferta del Mallorca pero entonces el club vivía cierta incertidumbre, no sabía si iba a subir (a Segunda), mantenerse o bajar. Me llegó la oferta del Granada y no me lo pensé dos veces.

–Su primer año en el filial rojiblanco no fue tan sencillo.

–No tuve tantos minutos como este año pero a base de esfuerzo y trabajo se consiguen las cosas. Con Pedro (Morilla) no me llevo para nada mal. Desde el primer momento hubo 'feeling', lo único que los entrenadores miran por el equipo y no por un jugador solamente. En esos momentos no entraba mucho en sus planes y llegó Rafa Morales, que cambió el sistema de juego y ahí entré yo, aunque quedaban pocos partidos de margen para destacar.

–Esta temporada, sin embargo, ha empezado de la mejor manera.

–Es muy importante para mí porque es el último de sub 23. Tanto los goles como los partidos que pueda jugar y los minutos que pueda acumular me vienen muy bien para el futuro.

–Ya ha marcado el que posiblemente sea el mejor gol de la temporada en el grupo IV de Segunda B, de chilena ante el Almería B.

–Mi compañero al mirar a banda centró, pero la pelota se quedó un poco atrás. La vi arriba y no me lo pensé dos veces. Ya en pretemporada había hecho una chilena, lo que pasa es que esa me la pararon.

–A pesar de que el papel del filial es surtir al primer equipo, ¿no miran a la tabla buscando el 'play off'?

–Claro. Si el primer equipo está arriba nosotros podemos jugar el 'play off' perfectamente. Aunque no podamos subir, a cualquier futbolista, además de jugar al máximo nivel, también le gusta jugar ese tipo de partidos.

–Este año la gente de la cantera cuenta mucho más...

–Tenemos a José Antonio (González), que el año pasado estuvo con nosotros, a Juancho, que también ha entrado en esa dinámica aunque puede jugar con ambos equipos. Ahí se ve que este año se está contando de verdad con la cantera para el primer equipo.

–¿Entrena más motivado sabiendo que hay ojos dispuestos a encontrar talento para Diego Martínez?

–Aunque eso no sea así tienes que entrenar todos los días fuerte, con intensidad. Los entrenamientos son importantes para preparar el partido. Luego llega eso, que gente del primer equipo te ve que estás entrenando bien, te hace entrenar con ellos y puedes llegar a jugar con ellos.

–¿Cómo está viendo el nivel en el grupo IV este curso?

–Hay mucha competitividad. El año pasado ya se vio que no te puedes relajar en ningún momento porque las segundas vueltas son muy duras. Nosotros le metimos cinco al Melilla y ahora son los primeros».

–Han empezado la temporada como un tiro

–Sí, pero también nos hemos dejado puntos que no nos teníamos que haber dejado.

–¿Cuáles son sus metas a nivel personal tanto para esta temporada como para el futuro en su último año como sub 23?

–Quiero llegar al fútbol profesional y esta temporada es crucial para conseguirlo. Por ahora va todo bien y espero que siga así hasta el final de la temporada.

–¿Cómo está siendo trabajar con Diego Martínez en el primer equipo?

–Está bastante pendiente, si haces algo mal te lo dice. Está muy pendiente de lo que hacemos en el filial.