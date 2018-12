Granada CF Sin contacto aún con el Sevilla para negociar por Borja Lasso Borja Lasso en un partido con el Sevilla esta temporada / Twitter El mediapunta es del agrado de la dirección y de Diego Martínez, pero su salida no es fácil al acabar contrato en junio RAFAEL LAMELAS Granada Viernes, 14 diciembre 2018, 01:08

Que Borja Lasso es un jugador que gusta mucho en el Granada es algo que no se esconde. En especial a su entrenador, Diego Martínez, que le considera un futbolista fantástico y al que dirigió tanto en el Sevilla Atlético con en Osasuna, siendo uno de los fichajes de los navarros en el último mercado de invierno. Aunque su nombre sonó para el actual proyecto nazarí, el pase no se produjo porque Lasso quiso ganarse la confianza de Pablo Machín en el Sevilla. Meses después, su situación le desespera porque ha contado con pocos minutos en competición y ha intensificado su idea de cambiar de aires en la ventana de fichajes que se abre en enero.

Lasso tiene un sueldo alto, pero este no parece ser el principal problema para el entendimiento con los rojiblancos. La cuestión es que acaba contrato en junio de 2019, por lo que es poco probable que el Sevilla acepte una cesión. El conjunto hispalense tiene fama de negociador duro y la situación aboca a un traspaso o a una salida con la carta de libertad pero bajo unas condiciones económicas pactadas. Estas podrían ser desde una prima para el equipo del Sánchez Pizjuán en caso de ascenso del equipo en el que recale hasta un porcentaje alto de un traspaso futuro, sin descartar la opción de recompra.

El Granada a buen seguro jugará con la baza del convencimiento al propio jugador en un momento dado, un mediapunta con mucho sentido con el balón que también puede caer a los costados e incluso retrasarse a la posición de organizador. Diego lo conoce bien y Lasso sabe que si se pone en forma puede encontrar su espacio, aunque es cierto que hasta ahora la fórmula de rotar a Pozo, Vadillo, Fede Vico y Puertas en los cuatro puestos hábiles de la zona de 'tres cuartos' le ha salido de cine al cuerpo técnico granadinista.

Ofertas por rojiblancos

Tampoco se puede descartar que lleguen ofertas por algún miembro de la plantilla, no sólo por los que estén participando menos y que mediten irse a otro lugar, sino por alguno más habitual. En principio no hay nada sobre la mesa y los principales referentes de la alineación están 'blindados'. Las cesiones en principio no se pueden romper y la dirección solicitaría su cláusula de rescisión o un traspaso muy elevado por cualquier otro elemento en propiedad.