Diego Martínez «Tengo confianza plena en estos jugadores y en la manera de jugar» GCF | P. Villoslada El entrenador gallego recordó lo importante que es el acierto y los pequeños detalles en el fútbol en una categoría tan igualada como es Segunda FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 18 abril 2019, 13:56

El técnico del Granada compareció en sala de prensa para afrontar el análisis previo del encuentro ante el Lugo.

BERNARDO CRUZ: «Vamos a viajar 19. Hay alguna duda más aparte de Bernardo. Pero tenemos un viaje largo con entrenamiento de por medio y veremos cómo evoluciona»

ÚLTIMOS PARTIDOS FUERA: «Somos el segundo mejor equipo fuera de casa. No podemos desviarnos de nuestro camino, que es pensar en el partido siguiente, como llevamos desde la jornada 1. El equipo tiene una identidad muy clara, este Granada es mucho mejor equipo de lo que era en la jornada 2, cuando nos enfrentamos al Lugo, por nuestra evolución, porque hemos crecido. Esto es muy largo, hicimos un partido muy bueno en Gijón y no llegó para ganar. A partir de ahí, hay que tratar de estar más acertado de cara a portería, sabiendo que el Lugo nos va a plantear otras cosas. Confío mucho en nuestro equipo, sabemos lo que somos y los pesimistas que hagan sus lecturas».

LUGO: «Esperemos ganar, pero viene de ganar 0-4, llega en un estado anímico bueno. Más allá de los resultados, el Lugo ha hecho muy buenos partidos: contra Osasuna, contra Albacete aunque perdió también lo hizo, frente al Málaga,... Es un equipo con velocidad, con delanteros de un perfil muy distinto, tienen buen pie por dentro y experiencia en la categoría».

¿BENEFICIA TENER A AZEEZ Y BERNARDO, DOS EX?: «Son circunstancias del fútbol. Nos conocemos todos mucho a estas alturas. Esto no tiene que ver sólo con generar y con estar fuerte defensivamente, también tiene que ver con el acierto y al final ese acierto se tiene o no, intentas entrenarlo. Hasta en los equipos de mayor calidad, los partidos se pueden decidir por los detalles. Y en esta categoría tan igualada, más».

¿QUÉ DIFERENCIA AL EQUIPO QUE CONSEGUIRÁ LOS OBJETIVOS DEL QUE NO?: «La línea es focalizarnos en nosotros, no salirnos del camino. Nosotros debemos mostrar nuestra mejor versión y tener puesto el foco en el siguiente partido. A partir de eso, hemos mostrado regularidad todo el año. Tener una diferencia de +18 goles y 61 puntos es por hacer muchas cosas bien. Hay que ser lo más parecido posible a nosotros mismos en estos partidos que ya son de más tensión, más cerrados».

PREOCUPACIONES: «Ganar el sábado. Es lo que nos ocupa, no lo que nos preocupa. Preparar bien el partido del Lugo, que nos va a exigir y tenemos que hacer muchas cosas bien. Tengo confianza plena en estos jugadores, en esta manera de jugar. Si estamos con 61 puntos es por el gran trabajo que ha hecho este grupo de jugadores. Ni cuando ganamos al Málaga había que estar eufóricos, ni por perder en Gijón en uno de los partidos de los que más orgulloso estoy de mi equipo podemos variar nuestras emociones ni nuestra confianza en lo que estamos haciendo».

PREOCUPACIÓN POR EL ÁRBITRO: «Qué fácil es jugar mejor que el rival, acertar, hacer goles, no ofuscarse con el árbitro,... Somos personas con emociones, sentimos injusticias, frustración y le pasa a todos los equipos. Nuestra cualidad es que nos hemos mostrado concentrados en el juego independientemente del arbitraje. Desearle lo mejor al árbitro. En ese sentido que pase desapercibido porque esté acertado».