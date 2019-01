Granada CF «Ves al compañero ir a por cada balón como si fuera el último y te contagias» Fede San Emeterio, el 'cemento' para su entrenador, con una pala y una carreterilla.. / Pepe Marín Fede San Emeterio, centrocampista del Granada «Hay que valorar lo que estamos logrando porque cualquier equipo te pinta la cara en Segunda», sentencia el cántabro RAFAEL LAMELAS Granada Sábado, 19 enero 2019, 00:38

El centro del campo rojiblanco se abastece de la energía de Fede San Emeterio, un futbolista que, a sus 21 años, tiene todo el futuro por delante y ha enamorado a Los Cármenes por su carácter combativo, manteniendo la humildad del obrero. El cántabro está cedido con opción de compra y, aunque no quiere mirar más allá del Elche, reconoce su felicidad en tierras granadinas.

–Hace unos días, en una encuesta en Twitter para descubrir al jugador revelación, salió usted.

–Para mí es un orgullo que la afición me escoja en algo así. Te da confianza en lo que haces. Agradezco que se valore mi trabajo. Se suele elegir a la gente de arriba en este tipo de cosas, así que estoy encantado de que se piense de esta manera.

–Cuando le preguntamos por Fede San Emeterio a Diego Martínez, él dijo que usted era como el cemento. ¿Está de acuerdo con esta definición?

–El aficionado de a pie suele ver sólo los partidos de su equipo, así que llegué a Granada casi como un desconocido. Lo que comentó el míster creo que fue acertado por ese estilo de juego que me caracteriza y he mostrado en esta primera vuelta. Soy un jugador que junta al equipo tanto en ataque como en defensa.

–Todavía se recuerda cuando parte del entorno cuestionaba fichajes como el suyo por venir de equipos descendidos.

–Es normal que choque que un futbolista de un equipo que ha bajado venga a un club como el Granada, pero algunas veces hay que hacer valoraciones individuales. En esos equipos hay miles de situaciones que se escapan. Pozo, Martínez, Rodri o yo a lo mejor no fuimos tan culpables de aquello. Había que fijarse en lo que podíamos aportar. Nosotros estamos intentando demostrar que somos válidos para esta categoría. Pienso que todos los que veníamos de descender nos estamos reivindicando esta temporada.

–Parece una persona autocrítica. ¿En qué cree que puede mejorar?

–En todo. Soy joven y me exijo. Trato de mejorar en cada partido. Cuando me ha salido un encuentro menos bueno me voy fastidiado a casa. El punto para ir a más está en cualquier variable porque con 21 años ha de ser así. Quiero llegar a lo máximo y necesito estar mejor en lo físico, táctico y técnico.

–¿Le gustaría intervenir más en acciones ofensivas, bien con goles o con pases decisivos?

–Está claro que a todo jugador le gusta dar un paso adelante, en goles y asistencias. Pero también soy consciente de la clase de futbolista que soy. Por ejemplo, a mí marcar no me conviene tanto como a un delantero, que lo necesita más. Siendo consciente de mi posición y estilo, he de completarme en aquello en lo que sumo más al grupo. Los goles no vienen mal, pero mejor contribuir en lo que me concierne primero.

–¿Se aprende mucho con Montoro al lado?

–Está claro. Tiene mucha experiencia y ha disputado partidos en Segunda y Primera. Tanto con Montoro como con Alberto Martín y Nico Aguirre adquiero cosas día a día, entrenando, con sus consejos. Siempre nos ayudan, tanto a mí como a Jose (Antonio González), que ha subido del filial esta temporada. Es de agradecer contar con compañeros así.

–¿Hasta qué punto la manera de entender el fútbol de Diego está optimizando vuestras capacidades?

–Todos los jugadores estamos a un nivel altísimo, incluso los que venían de no alcanzar lo que se esperaba de ellos. Diego tiene gran parte del mérito por saber decirle a cada uno lo que necesita oír para superarse, pero creo que también es el conjunto en sí. Ves al compañero de al lado que aprieta cada balón como si fuera el último, que lo da todo, y te contagias. Tú dices, 'si este lo hace así, cómo no lo voy a hacer yo'. Damos nuestro máximo.

–Tres empates consecutivos y, pese a todo, el Granada es líder. Quizás sea el reflejo de la igualdad de la Segunda división.

–Así es. A veces piensas que un empate se queda corto. Es verdad que en los dos partidos anteriores a Cádiz merecimos otro resultado, pero también piensas que seguimos sumando, aunque sea de uno en uno. Hay que valorarlo porque cualquier equipo te puede pintar la cara. Ahí tenemos el ejemplo del Reus en La Rosaleda (0-3). Todos compiten y sumar te permite seguir arriba.

–¿Cuál es el secreto del buen hacer defensivo del Granada?

–Cada uno interpreta esta faceta a su manera. Es respetable la del Cádiz, que es más intensiva, o la nuestra, que podemos ir un poco más arriba en un momento dado. La clave es el bloque más que alguien en particular. Es evidente que ayudan los centrales y el portero por su seguridad, que son los más retrasados, pero también transmiten los delanteros, que aprietan en su línea para que el rival no saque el balón fácil. Es lo colectivo sobre todo. No es sólo que Germán saque perfectamente los balones, sino que lleguen con dificultad hasta él porque un extremo o un mediocentro ha tapado la línea de pase.

–Once partidos en casa restan en la segunda vuelta. ¿La clave está en Los Cármenes?

–Tenemos que pensar en el siguiente encuentro, pero es lógico meditar que esto te beneficia porque estamos más cómodos en nuestro campo, con la gente. Pero cada partido es un mundo. Si pensamos más a la larga se nos escaparía lo cercano. La Segunda es larga y si miras muy lejos te parten la cara.

–Se han convencido de lo del 'pasito a pasito' y no hay manera de sacarles de ahí...

–Lo que nos ha ido bien para qué cambiarlo. Ha funcionado yendo partido a partido y seguiremos así. Hemos sumado muchos puntos en la primera vuelta y queremos continuar en la segunda, pero hay que centrarse en el Elche.

–¿En qué mediocentro de élite se inspira?

–En todos me fijo para aprender. Si es verdad que observo lo mejor de cada uno. Antes lo hacía mucho con Mascherano, sobre todo cuando estaba en el Liverpool. Me encantaba y creo que se parece a mí por lo aguerrido que era, iba a todos los balones y peleaba. Pero también tienes que abrir el abanico y ver a los demás. Si seleccionas algo bueno de cada uno, te sale el centrocampista perfecto.

–Tiene una cláusula de compra de dos millones en caso de ascenso. ¿Cree que el Granada lo pagará?

–No lo sé, la verdad. Es mucho dinero, no es cualquier cosa. Tendrán que valorarlo todo, pero para empezar habría que llegar a esa situación de subir. Prefiero no hablar de ello porque sería una distracción para mí. Seguir como estoy, jugando en Granada, y lo que tenga que venir, bienvenido sea. Estoy muy a gusto pero tendré que respetar lo que diga el Valladolid en este caso, que es quien decide. Cuando llegue el momento daré mi opinión, pero ahora mismo no merece la pena.

–Pero usted está feliz aquí.

–Se me puede ver, estoy muy contento, cómodo con la ciudad y me siento querido por la afición.

–Aquí jugó un futbolista, Mikel Rico, que como usted era muy valiente y salía a calentar en manga corta aunque hiciera frío. Llegó a ser muy apreciado por todos.

–Mikel Rico ha tenido una carrera muy exitosa desde que estuvo aquí en Granada. Es agradable que me comparen. Ojalá pueda llegar a Primera división como en su caso.