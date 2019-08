Comienzo espectacular

El Granada ha regresado a Primera y lo ha hecho con honor. El equipo de Diego Martínez logró un valioso empate en Villarreal en un partido loco, de esos que crean afición al fútbol pero que llevan a los entrenadores al borde de la locura. Se adelantó por tres veces el Villarreal y el Granada nunca se rindió, siendo el empate a cuatro final un justo premio a su fe, pues creer en un resultado positivo era especialmente difícil cuando Chukwueze puso el 4-2 en el marcador (m.72). Pero el ataque rojiblanco buscó la machada y el 4-4 final entusiasmó al granadinismo, pese a que la locura podría haber sido mayor si Adrián Ramos no hubiera estado en fuera de juego en el gol que marcó (y le anularon) en el minuto 89 del partido.

El comienzo del duelo no hacía presagiar un final con tanto frenesí. El Granada de Diego Martínez se estrenó en Primera demostrando ser un equipo ordenado, ejerciendo una presión asfixiante sobre su rival y mostrando bastante fluidez en su juego, algo que inquietó a un Villarreal que no se sintió cómodo hasta que Domingos Duarte cometió un evitable penalti que Santi Cazorla transformó en el 1-0. Al Granada le sentó mal recibir el gol, pero si algo demostró el equipo rojiblanco el año pasado es que bajar los brazos es un término que no entra en el diccionario usado por el plantel que dirige Diego Martínez.

En las posterimerías de la primera mitad Soldado fue derribado por Albiol dentro del área y el colegiado volvió a señalar el punto de penalti. Desde el VAR se revisó la acción y un posible fuera de juego del delantero rojiblanco, pero no se apreció un error manifiesto en la decisión tomada por el colegiado Cordero Vega y el penalti lo lanzó Fede Vico, que engañó al ex rojiblanco Andrés Fernández para subir las tablas al marcador (1-1).

4 Villarreal CF Andrés Fernánde, Peña, Albiol, Torres, Quintillá, Anguissa, Cazorla, Chukwueze, Iborra (Bacca, m.83), Moi Gómez (Trigueros, m.78) y Gerard Moreno (Ekambi, m.69). 4 Granada CF Rui Silva, Víctor Díaz, Germán, Duarte, Quini, Montoro, Eteki (Azeez, m.69), Puertas, Vadillo (Machís, m.56), Fede Vico (Adrián Ramos, m.78) y Soldado. goles 1-0, m.35 Cazorla (de penalti); 1-1, m.45 Fede Vico (de penalti); 2-1, m.53: Moi Gómez; 2-2, m.62: Machís; 3-2, m.65: Gerard Moreno; 4-2, m.73: Chukwueze; 4-3, m.75: Soldado; 4-4, m.81: Antonio Puertas. árbitro Cordero Vega (colegio cántabro). Incidencias Partido de Liga disputado en el estadio La Cerámica de Villarreal ante 14.753 espectadores (cifra oficial).

En el inicio del segundo tiempo Moi Gómez demostró que está en un buen estado de forma y adelantó de nuevo al 'submarino amarillo' con un preciso remate a pase de Quintillá. Machís, que acababa de entrar al campo en sustitución de Vadillo, no pudo tener un reestreno mejor con el Granada ya que en el 62 de partido -seis minutos después de su entrada al campo- aprovechó un centro desde la derecha para marcar el 2-2 provisional con la involuntaria ayuda de Rubén Peña.

Moi Gómez aún tenía mucho que decir y tras dejar atrás a Víctor Díaz en una excepcional jugada por su banda vio detrás suya a Gerard Moreno y le cedió el 3-2. Ese pase de la muerte fue el prólogo de lo que estaba por llegar. La locura. Chukwueze finalizó una jugada personal con precision quirurgica (4-2) y el Granada pareció estar sentenciado. Pero no.

Este sábado 17 de agosto no era la fecha en la que el equipo granadino debía lamentar una nueva derrota en Primera división. Los encargados de impedirlo fueron dos futbolistas con ganas de demostrar que tienen muchas cosas que decir en Primera división. Soldado (que marcó de cabeza el 4-3 a la salida de un córner) se supone que ya ha pasado sus días de gloria, pero ahí estaba para ayudar al Granada a meterse en el partido. Y Puertas, cuya titularidad sorprendió a más de uno por significar que Darwin Machís debia iniciar el partido en el banquillo, demostró que ser pichichi del equipo el año pasado no fue una casualidad. Si en Segunda celebraba goles con el Granada en Primera también está dispuesto a hacerlo. Marcó de cabeza el 4-4 en el 81, a pase de Soldado, y puso el miedo en el cuerpo de los aficionados del Villarreal, que se las prometían muy felices habiéndole endosado cuatro goles al equipo menos goleado de Segunda durante la pasada campaña.

Pero la felicidad va por barrios y el miedo también. Con el empate a cuatro en el electrónico Diego pidió cabeza a los suyos, pero los de Calleja temían una hecatombe y dieron un paso atrás, por lo que al final estuvo más cerca una victoria visitante que un triunfo local. Adrián Ramos entró en la recta final y vio como le anulaban un gol en el 89 que habría transportado al cielo a los muchos aficionados del Granada que se dejaron ver por Villarreal. No fue así. El partido terminó con un empate que le permite al equipo granadino inaugurar su casillero de puntos en Primera y ganarse el respeto de sus rivales. El próximo, el Sevilla, ya llegará a Los Cármenes con la lección aprendida después de haber caído derrotado ante los granadinos en el último test de pretemporada de la escuadra rojiblanca horizontal (2-1).