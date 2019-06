El partido de oro: mayo El colombiano que desenfundó en Albacete para triunfar Adrián Ramos se dirige al cielo para celebrar el gol anotado en el Carlos Belmonte. / F. G. Mayo pudo culminar ya con el Granada en Primera si hubiera sido capaz de derrotar al Cádiz en Los Cármenes. En cualquier caso, el camino quedó expedito tras el triunfo en el Carlos Belmonte, con gol de Adrián Ramos RAFAEL LAMELAS GRANADA Sábado, 22 junio 2019, 18:09

La recta final del campeonato para el Granada se inició en tierras asturianas. Los rojiblancos acudieron al estadio Carlos Tartiere para intentar doblegar al Oviedo. El partido, muy igualado, se encaminó hacia el triunfo nazarí tras el gol de Fede Vico después del descanso. Sin embargo, el infortunio apareció en los minutos definitivos. Germán Sánchez erró al intentar controlar un balón en largo lanzado por la zaga azul y el esférico le superó. Ibra estaba justo detrás, dispuesto a arrancar una carrera desenfrenada, concluida con un zurdazo. Los de Diego Martínez se sumieron en un trance y en la prolongación estuvieron a punto de perder hasta el punto que al final se llevaron en la maleta.

El 1-1 no alteró al vestuario, que arropó al central, uno de sus líderes. Sin tiempo para lamerse las heridas, el equipo afrontó el encuentro con el Tenerife, en el que cuajó una primera parte fantástica, de las mejores de la temporada, con un fútbol de salón. La victoria por 2-1 permitió que los nazaríes llegaran en las mejores condiciones a una cita señalada en rojo. El Granada se medía al Albacete en el Carlos Belmonte. Le tocaba defender su segunda posición en la tabla clasificatoria, con una diferencia positiva de tres puntos que podía ser enjugada en caso de triunfo de los manchegos, al decantar así el diferencial particular. El empate no era mal resultado tampoco para los rojiblancos.

El Albacete llegó exigido a este compromiso en su feudo. Tras unos compases de tanteo, los locales agarraron la iniciativa. Con un juego directo, sumieron en problemas a los nazaríes. Rui Silva se erigió en el último valladar de la escuadra. Bela estaba haciendo estragos por unas de las bandas a la defensa del Granada.

El descanso recrudeció la sensación de angustia en el bando de Diego Martínez. Fue entonces cuando el entrenador ideó un plan alternativo. Puso a calentar a Alejandro Pozo y pronto le incluyó como carrilero derecho. El técnico dejó a Víctor Díaz como tercer central, originando una tela de araña que complicó las operaciones de los dirigidos por Ramis. Controlada la fuga, metió una carta ganadora. Adrián Ramos compareció y, en una de sus primeras intervenciones, tocó la gloria. Antonio Puertas afiló un ataque que completó con un pase entre lineas, perfecto para el desmarque del delantero colombiano. Desenfundó ante Tomeu Nadal y fijó el 0-1 en el marcador. Ya no se movería.

Aquella victoria se celebró con algarabía y dio un colchón vital al equipo en su deseo de saltar directamente a Primera división. Intentó el asalto en la siguiente jornada, frente al Cádiz. Un triunfo catapultaba al Granada a la máxima categoría. Rodri marcó en un córner algo polémico, pues hubo una falta no pitada a Puertas. Pese a la ventaja, los nervios se apoderaron de los futbolistas. A mitad del segundo tiempo, Aketxe enmudeció Los Cármenes con un latigazo y estableció el 1-1 con el que se selló la cita. El pase a la élite se aplazaba al menos una semana más. Tendría que ser en el siguiente mes, junio, en una isla, Mallorca.