La Previa La coctelera se agita en La Romareda Pozo sirve un balón a Fede Vico ante la atenta mirada de Vadillo y Rodri en el entrenamiento a puerta abierta del jueves. / PEPE MARÍN Diego Martínez, que recupera a Víctor Díaz, tratará de sorprender al nuevo Zaragoza de Lucas Alcaraz RAFAEL LAMELAS GRANADA Domingo, 4 noviembre 2018, 01:45

Cuando la grada ya se acostumbraba al sabor de la bebida que servía Diego Martínez, el gallego introdujo otros líquidos en la coctelera y le dio un par de meneos para causar sorpresa ante el Almería y así volver a ganar. La cuestión es saber cómo sorprenderá en La Romareda a Lucas Alcaraz, que estuvo acodado en la barra de Los Cármenes hasta hace un rato, mientras pasaba los lunes al sol.

El Granada visita uno de esos escenarios de alcurnia, con mucho público, enorme expectación y el peligro de un rival herido. No le fue bien a los rojiblancos en Riazor, otra plaza prestigiosa, por lo que la visita a tierras mañas ha de servir para refrendar que al equipo no le pesa la carga ambiental. En cualquier caso, el Zaragoza no es el Deportivo, pues los aragoneses vienen tocados de la etapa Idiákez y no empezaron con felicidad la era del técnico granadino, mordiendo el polvo en Elche.

La preocupación de Diego es otra. Apenas le quita el sueño la clasificación, aseverando que ni la mira, señal de tranquilidad. Sus dilemas están en cómo mezclar esta vez para intentar ganar en una ciudad donde le ha ido fatal a este escudo, pues sólo regresó triunfal de allí una vez.

Al gallego le gustaron los primeros 45 minutos del pasado fin de semana. Esa versión del cuadro con Fede Vico como mediapunta, el cordobés que despeja pasillos para los demás. La fórmula tuvo a Rodri como delantero, aunque su presencia se justificó en parte por un proceso febril de Adrián Ramos. Lo normal es que el colombiano retome el puesto, aunque nada se puede dar por tajante. Juancho, por su parte, se cayó de la lista a última hora por un esguince en la rodilla derecha.

Quien sí reaparece en la convocatoria es Víctor Díaz, en principio llamado a ser titular en el lateral derecho, una vez pagada la sanción por la roja en Alcorcón. Su presencia iría en detrimento de Quini si así lo estima el míster, que ha estado probando al cordobés en otras posiciones durante estos últimos días de entrenamientos por si le hiciera falta para algún remiendo por la izquierda. José González completó una lista de 19, en la que habrá un descarte.

Pozo, ¿titular o revulsivo?

Otra cuestión a resolver es si Alejandro Pozo aplicará su efecto de salida o como reactivo. Es el autor de los dos últimos goles de los nazaríes, por lo que parece extraño que no se erija en titular indiscutible. El tema es que es agitador estupendo para las segundas partes por puro atrevimiento y su presencia no resulta tan constante desde el inicio. El asunto también se puede resolver con el sacrificio de otra pieza. Álvaro Vadillo y Antonio Puertas han sido titulares desde el principio de temporada pero Diego ha demostrado cierta capacidad de innovación para optar por variaciones cuando casi todos daban por firme la continuidad de algunos futbolistas.

Todo quedará esclarecido a las puertas del partido que cierra una jornada intensa, en la que el Granada querrá acomodarse en el puesto de salto a Primera a costa de unos locales llamados a pelear también por el ascenso, pero que han arrancado con serias contracturas. Lucas, afanado en reparar las diferentes averías que se ha encontrado, recupera a Marc Gual para la punta de ataque, al que Diego Martínez conoce perfectamente, pues lo acunó en el Sevilla Atlético.

Poco amante de revoluciones, el granadino tendrá que mostrar si tanta observación a los colores de su corazón le ha servido para encontrar el antídoto ante los rojiblancos, que mudan de piel con frecuencia. Diego proporciona siempre matices con sus elecciones y cuenta con una vitrina en la que casi todo le sirve, alterando el producto con cada 'licor' según el momento y el lugar. Un elixir de éxito dispuesto a triunfar hasta delante de alguien que ha visto varias veces la preparación y que, en el fondo, es un parroquiano más de Los Cármenes.