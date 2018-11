La Previa Cita a ciegas otro viernes noche Salvo recaída inesperada, Álvaro Vadillo seguirá como titular. / P. V. / GCF El Granada repite disputa en este día inusual ante un Sporting imprevisible, con nuevo técnico RAFAEL LAMELAS GRANADA Viernes, 23 noviembre 2018, 00:50

No es que al Granada le vaya el morbo, pero esta noche tiene una cita a ciegas. Viene el Sporting, club con solera pero con un nuevo técnico a los mandos, lo que le convierte en imprevisible. Es el reto para Diego Martínez y sus pupilos: actuar bien ante un rival que puede sorprender con su alineación, táctica y, sobre todo, por su actitud, en la creencia de que un cambio en el banquillo puede motivar a la tropa. José Alberto López no es ningún desconocido para el entorno de los asturianos, pues hasta la semana pasada dirigía al filial y ha contemplado todos los encuentros del primer equipo. Pero no es lo mismo observar que dirigir, ni aquel dicho de 'entrenador nuevo, victoria segura' se cumple a rajatabla.

El Granada aguarda en el confort de su hogar, donde no conoce la derrota y sólo ha firmado un par de empates. El último, en su más reciente actuación en Los Cármenes. En Las Palmas repitió las tablas, por lo que en esta velada se comprobará si una tercera jornada sin ganar certifica la peor racha de lo que va de campaña, o si la victoria vuelve al casillero.

A la espera de ver la proposición de los gijoneses, los nazaríes cierran filas y se concentran en potenciar sus propias virtudes, que no son pocas. A pesar de sumar de uno en uno las dos últimas semanas, la escuadra no ha trastocado su convicción y apuesta atrevida, con buen trato de balón y oportunidades de marcar. Se quedó seca ante el Numancia, pero consiguió dos tantos en las islas afortunadas, marrando un penalti incluso.

Habrá que ver si el que erró el lanzamiento, Antonio Puertas, prosigue entre los titulares o pierde su posición en favor de Alejandro Pozo. Puertas recibió cariños de Diego en su rueda de prensa, en la que resaltó el esfuerzo y las dianas del que sigue siendo el pichichi del grupo. Pero el gallego también ensalzó a Pozo, cuyo compromiso quedó reflejado en el rápido regreso de la convocatoria con España sub 21. El cuerpo técnico tuvo que parar su ímpetu el primer día tras su llegada, casi sin dormir, cuando ya quería incorporarse al grupo.

Hay un camino en el que Puertas y Pozo se encontrarían, que conllevaría la salida de otra ficha del esquema. Álvaro Vadillo ha estado renqueante por unas molestias musculares, aunque en principio estará listo para salir al césped. Otra cosa es que se le quiera preservar o forzar, teniendo en cuenta que después del Sporting tocará ir a Málaga.

Con la portería y la defensa en óptimas condiciones, los dos delanteros se lucieron en la visita al Gran Canaria. Marcaron Adrián Ramos y Rodri Ríos. Uno como titular, el otro como revulsivo. El gol estimula a cualquier ariete y, tras muchas citas sin munición, ambos se reivindicaron, actuando juntos sobre el verde. Una variante que el Granada nunca ha empleado desde el inicio y que queda, de momento, como alternativa atrevida.

Lo normal es que el colombiano siga por delante, con Fede Vico enganchando en la mediapunta. En el motor, Fede San Emeterio y Montoro, ambos dispuestos a aposentar el estilo de los rojiblancos de rayas horizontales. No hay dudas en el vestuario pese a quedar fuera de la zona de salto directo a Primera división por el enorme impulso de malagueños y alcorconeros. Eso sí, un traspié sí podría generar alguna tensión, pues la distancia con respecto al corte de la fase de ascenso se reduciría un poco más.

El Sporting se presenta con cinco ausencias. Molinero y Cristian Salvador son baja por sanción, mientras que Canella, Noblejas e Isma Cerro están lesionados. José Alberto ha incluido a uno de sus discípulos, Cordero, que ocuparía el lateral izquierdo, mientras que en el otro lado estaría Geraldes al quedar descartado Juan Rodríguez por decisión del propio míster. Tampoco se desplazaron Neftali y Hernán Santana.

Los asturianos han probado muchas situaciones durante estos días. De la convocatoria se extrae que la medular la ocuparían Cofie, Lod y Sousa. Parece que Carmona regresaría al carril derecho, tras salir por la izquierda en este tercio de Liga. Atrás, Babin, que vuelve a la que fue su casa. La grada le aplaudirá al principio, aunque esperarán que durante los 90 minutos sufra. Y así quitarse la venda de los ojos para concluir la cita a ciegas con una victoria de nuevo.