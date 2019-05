Granada CF - Cádiz CF Cervera: «Hemos sido mejores y su gol era falta» Cervera da indicaciones a su equipo con su habitual intensidad. / IDEAL El técnico se mostró descontento por la labor arbitral y se confesó gratamente sorprendido por la casta de su equipo FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Domingo, 26 mayo 2019, 22:07

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, compareció en sala de prensa tras el punto que consiguió arrancar de Los Cármenes y que aguó la fiesta que se estaba preparando en el feudo rojiblanco. Se mostró muy orgulloso por el partido de los suyos y afirmó con contundencia haber sido «mejores que el Granada».

- ANÁLISIS DEL PUNTO: «Ha sido un partido muy disputado, era muy difícil para ellos por la presión que conlleva lo que podía venir después. Pero voy a decir lo que nunca digo: hemos sido mejores y el gol de ellos ha sido falta. Hemos merecido ganar. Su gol es falta clarísima. Hemos sido mejores en su casa».

- PARTIDO ESPESO: «No fue un partido espeso, hay que tener en cuenta al equipo que teníamos delante, que está entre los tres mejores de la categoría. Sabíamos lo que estaba preparado aquí, ellos lo tenían para celebrar. Nosotros somos lo que somos, tenemos nuestras virtudes, no dejamos que el otro equipo no se acerque. En esa espesez somos mejores. El mérito no sólo es cuantas veces tiras, sino cuantas veces no te tira el segundo mejor de la liga. El equipo me ha gustado. Ha dado la cara en un campo y una situación muy difícil».

- ARBITRAJE: «El Cádiz no está tenindo ninguna suerte con los árbitros. A veces se equivocan, es normal. Pero ya me da que pensar... bueno no es que me dé que pensar, simplemente no tenemos suerte. El gol de ellos ha sido falta y tienes que venir a jugar aquí desde el minuto 11 con 1-0».

- ACTITUD DEL CÁDIZ: «Mi equipo me ha sorprendido para bien. Le ha echado casta y ha sido mejor. Es para estar contento».