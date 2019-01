Cádiz-Granada Cervera: «Hay que dar por bueno este punto» El técnico cadista reconoció que enfrentarse al Granada precisaba un ejercicio de concentración y seriedad FRAN RODRÍGUEZ CÁDIZ Viernes, 11 enero 2019, 23:50

Álvaro Cervera habló ante los medios de un Cádiz-Granada en el que los suyos recuperaron las sensaciones positivas ante un líder que «exigía un partido serio». Lamentó que para el aficionado fuese poco atractivo, pero lo justificó desde su posición de entrenador.

- PARTIDO IGUALADO: «Los dos analizamos un partido parecido, uno que sólo cambiaría un gol para que el otro se desarmara o intentara algo que fuese diferente. En el fondo, la forma de manejarse en el campo de los jugadores y de no cometer errores, es parecida. El empate es más o menos justo. Si buscas la letra pequeña, nosotros hemos tenido dos o tres ocasiones en la que hemos puesto nervioso al portero».

- MERECIMIENTOS: «Si voy a los puntos, el Cádiz ha sido mejor en los diez minutos que ha estado mejor. El cabezazo de Lekic, el de Álex, la de Manu al final... Ellos han tenido una abajo que han hecho parar a Cifuentes. Ante equipos así, si te equivocas pierdes. Los jugadores que te penalizaban, son buenos, no de los que la pierden. Hay que dar por bueno el punto».

- OLVIDAR EL PARTIDO DE PAMPLONA: «Sí. No dudé de que eso ocurriría, me molestó por qué ocurrió. Sabemos que jugando así, que a veces no es atractivo, puede pasar lo que nosotros queremos. De la otra forma puedes quedar 4-1 ó 4-4, es atractivo pero la experiencia me dice que somos más perdedores que ganadores en esos partidos. Ante un equipo como el Granada se exigía ser muy serio, estar concentrados».

- PARTIDO ABURRIDO: «Desde fuera estos partidos cuesta verlos porque no hay llegadas. Lo lamentamos, pero para estar cerca de ganar, tenemos que hacerlo así».