Granada CF Un cerrojo en las primeras partes Germán Sánchez se emplea a fondo durante el partido ante el Almería en Los Cármenes. / /R.L.P. Granada, Alcorcón y Atlético son los tres únicos equipos en las dos divisiones de las principales ligas europeas que no han recibido goles antes del descanso ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 10 noviembre 2018, 00:53

Están siendo inexpugnables durante los primeros 45 minutos de sus partidos y esa máxima eficiencia defensiva se está viendo recompensada en la clasificación. El Granada forma parte, junto con el Atlético de Madrid y el Alcorcón, del trío de equipos de las principales ligas europeas que no saben lo que es llegar al descanso de uno de sus partidos de esta campaña 2018/19 habiendo recibido un gol en contra.

El trabajo defensivo de los de Diego Martínez -al igual que el de los pupilos del 'Cholo' Simeone y los de Cristóbal Párralo- no solo brilla en cuanto a números en los primeros tiempos de los partidos, sino en otras estadísticas más globales: estos equipos son los menos goles reciben en sus respectivas Ligas (6 han encajado el Atleti y el Alcorcón y 8 el Granada) y, además, están en la zona alta de sus respectivas competiciones. Aquí el equipo rojiblanco es el que ve a sus rivales desde una mejor posición (líder de Segunda con 26 puntos de 36 posibles), el Alcorcón sorprende a propios y extraños con un meritorio tercer puesto (24 puntos de 36 posibles) y el conjunto colchonero sigue la estela del Barcelona y del Sevilla al ser el tercer clasificado de LaLiga Santander con 24 puntos de 33 posibles. El líder de la máxima categoría española, el Barcelona, ha encajado 14 goles y la mitad de ellos (siete) los ha lamentado en el primer tiempo. Es el poderío ofensivo de los Messi, Luis Suárez y compañía lo que le permite estar tan arriba, no sus registros defensivos. El líder de la Premier, el Manchester City, sí que puede presumir de sus registros defensivos (4 goles en contra en once jornadas), pero tres partidos se le han complicado antes de que el árbitro diera por cerrada la primera parte: los que disputó ante el Huddesfield (jornada 2), el Newcastle (jornada 4) y el Southampton (jornada 11). Todos ellos los ganó, pero tuvo que sentenciarlos en la segunda mitad.

En la Segunda inglesa el líder (el Leeds) no es el menos goleado, sino que es el cuarto clasificado (el Middlesbrough), que solo tiene dos puntos menos. Ambos han encajado en algunas primeras partes de sus encuentros, al igual que los que comandan las clasificaciones en Francia (PSG y Metz), Alemania (Borussia Dortmund y Hamburgo) e Italia (Juventus y Pescara).

Línea defensiva consolidada

A diferencia de lo que le sucedió al Granada del año pasado, en el que los centrales se turnaron por decisión técnica durante varias jornadas y los porteros también (con Morilla y Portugal), el conjunto rojiblanco esta campaña está demostrando una estabilidad defensiva que está 'obligando' a su entrenador, Diego Martínez, a modificar el mínimo número de piezas posibles. En la puerta rojiblanca Rui Silva lo ha jugado todo desde el inicio del campeonato. El lateral derecho es para Víctor Díaz (Quini ha demostrado un buen nivel cuando lo ha tenido que sustituir). El lateral izquierdo continúa siendo propiedad de Álex Martínez -ya lo fue el año pasado- y en el centro de la defensa la pareja formada por Germán y por José Antonio Martínez está dando muy buenos frutos, lo que ayuda a entender que ambos zagueros lleven compartiendo titularidad desde hace ya nueve jornadas.