Granada CF A la carrera en busca del ascenso directo Pozo (i) persigue a Antonio Puertas durante uno de los entrenamientos de esta semana. / PEPE VILLOSLADA / GCF El Granada afronta su segunda salida consecutiva con la moral alta tras el derbi para enfrentarse al colista CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Sábado, 8 diciembre 2018, 01:26

La victoria frente al Málaga ha dejado un tremendo estado de optimismo instalado en Granada, que tras tres semanas sin vencer rompió una mala racha en el mejor lugar para volver a acercarse a los puestos más altos. Fue la confirmación de que esas tres jornadas sin ganar no correspondían a una crisis sino a un cúmulo de circunstancias negativas que se acumularon para evitar sumar los puntos merecidos. La empresa ahora es bien distinta, pues se enfrenta a un rival que no anda fino, es colista, pero que, como bien advertía Diego Martínez en la rueda de prensa previa, muerde. Tendrá que igualar en intensidad el conjunto rojiblanco para que se decante la balanza a su favor gracias a su mayor calidad y pegada.

El propósito no es otro que sumar una nueva victoria que le acerque un poco más a los 50 puntos del objetivo. Sin embargo, tan buena dinámica lleva esta temporada que es casi imposible no pensar en cotas más altas. El ascenso directo vuelve a estar al alcance una semana más. Por delante tiene al Deportivo -empatado a puntos-, que juega esta semana en casa frente al Numancia, y el Alcorcón, el líder (a dos puntos), que recibe al Reus.

El conjunto granadinista viajó ayer hasta Tarragona en Ave con 19 futbolistas en la lista de convocados, entre los que se encontraban Montoro y Víctor Díaz. Ambos siguen siendo duda hasta el mismo día del partido, como admitía su entrenador ayer, el primero por culpa de un esguince y el segundo por una gastroenteritis que le ha dejado muy débil en los últimos días. En principio los dos deben estar en el once, ya que son fundamentales en el esquema del Granada. Máxime ahora que no anda sobrado de efectivos en defensa.

Montoro y Víctor Díaz entran en la convocatoria de 19 jugadores pero son duda

Esta semana se ha confirmado la baja para los próximos tres meses de Álex Martínez. Su sustituto natural en el puesto de lateral izquierdo, Adri Castellano, también está lesionado y Diego Martínez explicó ayer que al menos hasta después de Navidad no empezará a entrenar con el grupo, con lo cual no estará disponible como mínimo hasta mediados del mes de enero del próximo año. Por eso el gallego se ha llevado al carrilero zurdo del filial Carlos Neva, que se presenta como alternativa hasta que se abra el mercado invernal. Pero la apuesta por el momento es Quini cambiado de banda, una opción que ya probó en La Rosaleda con muy buen resultado. Diego Martínez confesó que el club debe buscar recursos para apuntalar la defensa en este mercado, pero no va a ser fácil por el estrecho margen económico y las pocas posibilidades realmente interesantes que suelen aparecer en esta ventana de fichajes.

En el centro del campo el recambio habitual de Montoro ha sido Nico Aguirre, aunque se espera que el argentino sea un recurso más en el banquillo para la segunda parte. Las dudas surgen en la parte de arriba, donde se mantiene el eterno debate en torno a los tres elegidos de los cuatro opositores a un puesto en la media punta. En la última jornada el sacrificado fue Antonio Puertas, que tiene todas las papeletas para repetir suplencia después del buen partido realizado en Málaga por sus compañeros.

Condicionado por las bajas

Los problemas se le acumulan al Nástic, que aparte de ser colista y haber logrado solo dos victorias en dieciséis partidos, se enfrenta a uno de los equipos más en forma de Segunda con una larga lista de bajas. Josua, Ramiro Guerra, Fali y Iván López no podrán jugar frente al Granada por lesión. A ellos se une la ausencia de David Rocha por acumulación de amonestaciones. Como novedad, Enrique Martín recupera a Tete Morente. Imanol García no entrenó ayer por precaución pero jugará ante el Granada.

Enrique Martín tendrá que confiar en los canteranos Salva Ferrer en su esquema de tres centrales y Viti en el centro del campo ante tantas bajas.