Granada CF Carlos Fernández: «Cuando tuve que salir del Sevilla tenía claro que mi destino era Granada» A. AGUILAR El nuevo delantero rojiblanco cree que «por supuesto» que puede jugar junto a Ramos y Soldado porque «todos los jugadores de ataque somos compatibles» ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 16 agosto 2019, 12:23

El delantero Carlos Fernández, procedente del Sevilla, fue presentado en la Ciudad Deportiva como nuevo jugador del Granada hasta el final de la presente temporada 2019/20. Estas fueron sus palabras en el acto de presentación, en el que lo acompañaron el vicepresidente Pepe Macanás, el director general del club Antonio Fernández Monterrubio y el gerente Fran Sánchez:

-REENCUENTRO CON DIEGO MARTÍNEZ: «Diego ha sido el entrenador con el que más tiempo he compartido durante mi carrera. Yo lo conozco y él me conoce bien. A nivel de integración esa circunstancia va a ser buena porque nos vamos a ahorrar un tiempo de adptación».

-¿TE VES JUGANDO CON SOLDADO O RAMOS COMO COMPAÑEROS DENTRO DEL ONCE?: «Por supuesto. Al final la parcela del ataque está hecha para compartirla los jugadores que estamos. Todos estamos mentalizados para apoyar al compañero y por supuesto me veo jugando con Soldado y con Ramos porque todas las piezas del puzzle son compatibles».

-ILUSIÓN POR JUGAR EN PRIMERA: «No me queda desilusión por no haberme quedado en el Sevilla. Por el condicionante de la pasada temporada (jugar play-off con el Dépor) me incorporé más tarde a la plantilla, me reuní con Monchi y con Julen y decidieron llevarme a Alemania y después me dijeron que lo mejor era buscar una salida, yo tenía claro que era Granada y una vez que dieron luz verde a esta operación tenía claro que la mejor opción era Granada. Estoy contento por estar aquí porque desde el momento en el que se dio esta circunstancia era lo que quería».

-LLEGADA A GRANADA: «Desde que llegué me he sentido muy cómodo en todos los aspectos, por los compañeros y por toda la gente que forma el día a día. Me encuentro preparado para jugar tanto físicamente como mentalmente».