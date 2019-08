Mercado Carlos Fernández: «Necesito la máxima continuidad posible» El delantero durante su entrevista. / Sevilla FC El jugador reconoce que salir cedido al Dépor fue un acierto y no teme una nueva salida para disfrutar de minutos FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 3 agosto 2019, 12:55

El sevillista Carlos Fernández entrena desde hace unos días con el equipo de su vida, tras unas vacaciones que se alargaron al alcanzar un 'play off' que le dejó a las puertas del ascenso a Primera. Tan inteligente como en el campo, el ariete afronta su destino consciente de que en la delantera del Pizjuán la competencia podría no brindarle los minutos que su crecimiento necesita. «Soy consciente del nivel y la situación deportiva que hay en el club. Yo tengo 23 años y necesito la máxima continuidad posible. Veremos la idea del club para ver lo que es mejor para todos«, confiesa en una entrevista realizada para el propio Sevilla FC.

Lo que deja claro en sus declaraciones es su hambre de seguir devorando minutos y la pérdida del miedo a salir de casa, la ciudad hispalense, y enrolarse en otro club tras lo vivido como jugador del Deportivo de La Coruña. «Ha sido un gran año en todos los sentidos, con la pena de no poner la guinda con el ascenso. Pero ha sido un paso adelante y he vivido el fútbol profesional siendo presente y no ya un canterano».

«Quise dar el paso de irme a otra ciudad, lo vi como un reto y fue un acierto la decisión. Puedo decir que soy mejor futbolista y mejor persona«, sentencia Carlos Fernández, al que quizá el destino cierre de nuevo las puertas del Sánchez Pizjuán por el momento y le abra las de un nuevo hogar. En Granada siguen atentos al futuro del delantero del Sevilla, con el que se guarda un excelente trato tras las negociaciones por Pozo el pasado verano o Eteki, esta misma ventana, sabedores en la ciudad hispalense de que quien maneja los mandos de la nave rojiblanca no es otro que Diego Martínez. El gallego es una de las figuras principales en la carrera del joven ariete, por el que se negociaría una opción de compra en caso de que recale en Los Cármenes como cedido.