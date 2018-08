Granada CF El capítulo de fichajes seguirá atascado si no hay más salidas Nacho Gil, en un entrenamiento reciente con el Valencia / Jesús Signes /Las Provincias El entorno de Nacho Gil valora «muy positivamente» el proyecto rojiblanco pero no advierte novedades al respecto CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Jueves, 9 agosto 2018, 01:53

La salida de Matthieu Saunier ha sido un paso importante pero no definitivo para que lleguen más refuerzos al Granada de Diego Martínez. El club sigue sin tener margen para acometer la llegada de nuevos futbolistas mientras no haya alguna otra salida de importancia que de verdad ofrezca espacio para caras nuevas. Los puestos a cubrir están muy claros y la mayoría de nombres para cada uno también.

Para reforzar la banda se contactó en su momento con Nacho Gil, que sigue entrenando con el Valencia a la espera de que se le presente la oportunidad perfecta. Desde la ciudad del Turia explican que el extremo derecho pretende recalar en un club de Primera o en uno de Segunda con un carácter ambicioso. Y que el Granada encaja dentro de ese perfil. De hecho, desde su entorno valoran «muy positivamente» el proyecto rojiblanco, pero saben que debe otorgar prioridad a la 'operación salida' si quiere dar el siguiente paso en la confección de la plantilla.

Nacho Gil es muy del gusto de Diego Martínez, que ya lo quiso para el Osasuna la temporada pasada. Este verano ya había llegado a un acuerdo para marcharse al Córdoba, pero los problemas económicos que se hicieron públicos abortaron la operación. Sobrepasar el tope salarial no es solo un problema del club blanquiverde o del Granada, muchos otros de Segunda están buscando fórmulas para cuadrar sus cuentas.

El mediapunta Alejandro Pozo y el mediocentro Fede San Emeterio, dos canteranos del Sevilla, parecen tener un acuerdo con el club pero se mantienen a la espera de que el Granada pueda abordar sus contrataciones. En el caso del segundo la fórmula sería llegar cedido por el Sevilla y por otro club de Primera que se haga con sus servicios y lo envíe a préstamo, como ha ocurrido con Fede Vico y el Leganés. Pozo tiene un acuerdo personal con el Granada, sin embargo, queda concretar con el Sevilla, que pretende cederlo a quien pague su ficha, que no es baja.

En la rampa de salida están Varas y Joselu, que no han participado en los tres últimos amistosos. El portero sevillano está en la agenda del Extremadura, a pesar de que acaba de contratar a otro portero, Álvaro Fernández. El director deportivo del conjunto de Almendralejo aseguró ayer que «a día de hoy contemplamos que podemos reforzar la portería», así que el asunto de Varas sigue vivo. Cuestionado concretamente sobre la posibilidad de fichar al guardameta rojiblanco, López apuntó que el cancerbero hispalense «es jugador del Granada y hasta que no sea rescindido o salga del Granada entendemos que no podemos contratarlo».

Algo similar ocurre con el Oviedo y Joselu. No hay grandes novedades al respecto. El futbolista onubense, cuentan desde la capital asturiana, quiere jugar allí pero la fórmula para salir de Granada no está siendo fácil. El club rojiblanco pretende cobrar un traspaso de alrededor de 1 millón y ya ha rechazado una oferta de 300.000. En el equipo de Anquela esperan que el delantero sea capaz de rescindir.