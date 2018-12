Segunda división Cádiz, Granada, Numancia, Las Palmas y Rayo Majadahonda, equipos con margen para fichar F. R. Está previsto que el equipo entrene en Los Cármenes a puerta abierta el día 30 por la tarde RAFAEL LAMELAS Miércoles, 26 diciembre 2018, 01:12

Cinco clubes de LaLiga 1|2|3 contarían en la actualidad con margen en su límite salarial para acometer fichajes en el mercado de invierno, según fuentes vinculadas a algunos de ellos. Estos equipos son Cádiz, Granada, Numancia, Las Palmas y Rayo Majadahonda, atendiendo estas fuentes –que no están relacionadas con el club nazarí– a lo comunicado por algún responsable de LaLiga. El resto no es que no pueda incorporar jugadores, pero para ello tendría que dar salidas o fichar con el salario mínimo.

De este quinteto, el que gozaría de una situación más holgada es el Cádiz al no reinvertir aún gran parte del beneficio de la operación de venta del exrojiblanco Álvaro García, traspasado al Rayo Vallecano por 4,5 millones por el 75% de sus derechos casi al final del mercado veraniego. Desde entonces, los cadistas firmaron al delantero Lekic y al defensa Sergio Sánchez –ambos sin gasto en traspaso–, mientras que han acometido las renovaciones de Álex Fernández, Cifuentes y Vallejo. El Granada, mientras tanto, sigue estudiando sus opciones de reforzarse. Los dirigentes no concretan qué margen tienen. Esa cantidad rondaba los 500.000 euros cuando se produjeron las salidas de Baena y Varas, pero es posible que sea algo menos si no se han cumplido ciertos presupuestos de ingresos. Como suele ocurrir, esto oscilará.

Por otra parte está previsto que el equipo entrene en Los Cármenes a puerta abierta el día 30 por la tarde. El lunes se conoció que el club cederá 300 entradas a 15 euros a la afición del Albacete de cara al partido del día 4, convenio que se aplicará en el partido de la segunda vuelta.