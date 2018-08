Mercado El Cádiz consigue la cesión de Juan Hernández y el Extremadura la del portero Álvaro Fernández Álvaro Fernández, anunciado como nuevo fichaje azulgrana / UD EXTREMADURA Las salidas del Granada de Joselu y Javi Varas siguen estando en el aire a falta de una semana y media para que arranque LaLiga ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 8 agosto 2018, 00:56

El mercado de Segunda registró varios movimientos en el día de ayer, siendo conscientes los equipos participantes en la división de plata de que tan solo queda una semana y media para que arranque LaLiga. El Cádiz anunció un acuerdo con el Celta de Vigo para la cesión de Juan Hernández, extremo izquierdo de 23 años que en las dos últimas temporadas ha brillado en el filial del equipo celeste. Hernández pertenecerá al Cádiz hasta el final de la presente temporada.

Precisamente el equipo gaditano es uno de los interesados en la situación del punta rojiblanco Joselu Moreno, pero no puede permitirse entrar en una operación tan costosa salvo que venda a algunas de sus estrellas (Álvaro o Salvi), cuya continuidad en el equipo de la Tacita de Plata no está asegurada de cara a la próxima campaña. Como ya informó IDEAL el Oviedo es el equipo que puja con más fuerza por hacerse con los servicios del delantero onubense, aunque el conjunto carbayón no se acerca a las cifras que el Granada solicita por el punta, que además tiene un salario considerable, del que también se tendría que hacer cargo el equipo que lo fiche. En el Sporting también necesitan un delantero y verían con buenos ojos su fichaje, pero el equipo gijonés tampoco puede desembolsar una impotante cantidad de dinero por ningún 'nueve'.

El Zaragoza, otro de los equipos importantes de Segunda, también está a la espera de poder 'cazar' a un delantero a buen precio, algo que ya no preocupa al Tenerife, que ayer presentó a Nano Mesa, quién en su primera rueda de prensa como nuevo jugador del equipo chicharrero -al que vuelve dos años después de haber marcado 14 goles durante la temporada 2015/16- dijo que espera «subir a Primera división» para «quedarme en el Tenerife», ya que los canarios tendrán que ejecutar una opción de compra obligatoria sobre el jugador, perteneciente a la SD Eibar, si consiguen dar el salto a la máxima categoría. Por otro lado, el Extremadura anunció la incorporación del meta Álvaro Fernández, de 20 años, cedido por el Mónaco durante una temporada. Esta operación podría dificultar la salida de Javi Varas al conjunto extremeño, que ahora mismo cuenta con tres porteros: el citado Fernández, Manu García y Harillo, estando en el aire la continuidad de este último. Los azulgranas también han anunciado en las últimas horas dos nuevos fichajes: el del defensa Carlos Pomares (libre tras el descenso del Lorca) y el del extremo ecuatoriano Billy Arce (cedido por el Brighton).