Granada CF Buena actuación de Nico Aguirre aunque no hizo olvidar a Montoro El centrocampista argentino mantuvo el tipo sobre el terreno de juego y fue sustituido en el minuto 76 RAFAEL LAMELAS Domingo, 11 noviembre 2018, 14:58

Nico Aguirre fue finalmente la opción por la que se decantó Diego Martínez para sustituir a Ángel Montoro. El mediocentro argentino mantuvo el tipo en el centro del campo, participando en la distribución del balón y siendo objeto de varias faltas que propiciaron los mejores remates rojiblancos.

Actuó como volante y cometió pocos errores, aunque no no hizo olvidar a Ángel Montoro y sus excepcionales desplazamientos medidos en largo. Aguirre intentó hacer su fútbol y llegar con opciones de remate. Reclamó hasta dos penaltis en dos caídas que no parecieron punibles. Fue sustituido por José Antonio González en el minuto 76, visiblemente cansado.