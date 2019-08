Una borrachera de gol para debutar en Primera

El Granada se emborrachó de gol para celebrar su regreso a Primera. Una categoría que le empezó a enseñar todas sus caras, pero a la que pretende sostener la mirada. El 4-4 fue un anticipo magnífico de una temporada que se presume pasional, aunque el peligro aceche en cada esquina. Fue un partido trepidante en las áreas, sobre todo en una segunda mitad caracterizada por el ímpetu de los atacantes y los desajustes defensivos.

Todo pareció resquebrajarse en el bando rojiblanco cuando el intrépido Chukwueze le robó la cartera a su compatriota Azeez y asaeteó a Rui Silva tras una carrera vigorosa. Significó el 4-2 en el minuto 73, el principio de cualquier rendición para un forastero. Lejos de deprimirse, los nazaríes sacaron su espíritu inquebrantable a la luz. Dos cabezazos en sendos córners les elevaron hasta alcanzar el éxtasis, porque el empate supo a gloria ante las circunstancias. El equipo mostró ante el público selecto una versión confusa. Perdió por momentos ese genuino rigor defensivo, de mínimos errores, pero prevaleció su tenacidad para no bajar los brazos nunca.

4 Villarreal CF Andrés Fernánde, Peña, Albiol, Torres, Quintillá, Anguissa, Cazorla, Chukwueze, Iborra (Bacca, m.83), Moi Gómez (Trigueros, m.78) y Gerard Moreno (Ekambi, m.69). 4 Granada CF Rui Silva, Víctor Díaz, Germán, Duarte, Quini, Montoro, Eteki (Azeez, m.69), Puertas, Vadillo (Machís, m.56), Fede Vico (Adrián Ramos, m.78) y Soldado. goles 1-0, m.35 Cazorla (de penalti); 1-1, m.45 Fede Vico (de penalti); 2-1, m.53: Moi Gómez; 2-2, m.62: Machís; 3-2, m.65: Gerard Moreno; 4-2, m.73: Chukwueze; 4-3, m.75: Soldado; 4-4, m.81: Antonio Puertas. árbitro Cordero Vega (colegio cántabro). Amonestó a los locales Cazorla, Albiol y Anguissa así como al visitante Germán. Incidencias Partido de Liga disputado en el estadio La Cerámica de Villarreal ante 14.753 espectadores (cifra oficial).

Primera no es Segunda, eso quedó claro en varios pasajes. En la élite hay más calidad, es obvio, y ocurre un fenómeno singular. Conjuntos que parecen deambular y futbolistas que parecen apagados se conectan de repente e inclinan el encuentro con genialidades. Pasó en el bando contrario con el maestro Cazorla, recuperado para el fútbol tras el infierno de las lesiones, quizás con algún kilo sobrante que no lastra su calidad exquisita. Intervino en casi todos los tantos amarillos, con protagonismo medido. Ocurre algo parecido en las filas granadinas con Roberto Soldado. Parecía extraviado, en batallas estériles, hasta que le tocó sacar la ganzúa. Provocó un penalti para impedir la desventaja al descanso. Cabeceó el 4-3, que no festejó como había prometido. Asistió con la testa en el empate final para euforia de Puertas, que sacó las flechas de Cupido para seguir enamorando a su afición y así celebrar su debut entre la Liga de los mejores. El almeriense lleva una larga historia de superación en la mochila. Rojiblanco de Primera Andaluza a Segunda B con el filial, rojiblanco de Segunda a la cima con el primer equipo. Siempre encontrando la diana, justificando su aparición entre los titulares.

El Granada salió a La Cerámica revoltoso, con gallardía y aplomo, multiplicando su presencia en campo contrario. Sin embargo, estuvo a punto de irse al descanso por detrás en el marcador. Todo empezó prometedor, con una alineación clásica de Diego Martínez, que sólo alojó a tres de los fichajes, uno por línea: Domingos Duarte atrás, Yan Eteki en el centro y Roberto Soldado arriba. El entrenador guardó a Machís como revulsivo y buscó el 'swing' con los mediapuntas que se solían desplegar en la otra división. Remaron juntos y el bote pareció levitar. Con Fede Vico de aliado de todos, Vadillo por la izquierda y Puertas por la derecha desataron la tormenta alrededor de un exrojiblanco, el portero Andrés Fernández.

Le amenazó el gaditano con un lanzamiento de exterior que escupió el meta murciano sobre la misma línea. La precisión en el pase de los nazaríes se evidenció en una jugada que encauzó Quini por la izquierda con un envío a ras de hierba que dejó pasar Soldado para que Puertas lo enganchara. Andrés manoteó el esférico que se le venía encima como un mosquito veraniego.

Era un gobierno dictatorial que acorraló a los castellonenses. Duarte acercó la zaga al centro del campo y cada jugador se fajó en su espacio hasta asfixiar al contrario. Eteki imprimió vigor y Vadillo comenzó a danzar en torno a Rubén Peña, que no le pilló el paso.

El Villarreal se reagrupó por el centro con sus cinco centrocampistas y soltó amarras para sus laterales. Quintillá pidió el primer esfuerzo a Rui Silva y Duarte le protegió ante el primer tiro de Cazorla, con un deslumbrante bronceado caribeño.

Fede Vico se inyectó en busca de sus amigos y Puertas intentó otro pateo que no cogió la dirección deseada. Había valentía y también solidaridad para retroceder, mientras el Villarreal olisqueaba en busca de cualquier pifia hasta que apareció. Vico perdió un balón de espaldas ante Rubén Peña y este habilitó con rapidez a Moi Gómez, que encaró a Víctor Díaz. Hubo un gesto raro, en el que fue a chutar y le dio al lateral, pero siguió adelante hasta que se tropezó con Domingos Duarte. La zancadilla fue aparatosa, pero el VAR revisó si lo de Víctor Díaz daba para algo más. Cazorla aguardó el suspense y culminó la pena máxima con la frialdad de un sicario.

El Villarreal apenas había pisado el contorno de Rui, pero le bastó un lapsus rojiblanco para iluminar su casillero. El Granada masticaba cerillas cuando Montoro combó mucho una falta hacia el área y Albiol obstaculizó a Soldado. Otro penal, este muy protestado, pero que también se ejecutó. A Vico no le pudo la responsabilidad.

Los locales salieron más serenos de la pausa, haciendo surco en la banda derecha del Granada, con Víctor Díaz desbordado de tarea. Quintillá se siguió entrometiendo por su lado y sumó socios. Conectó con Moi Gómez, que uso el interior de su pie como un palo de golf. Rui vio la bola pasar pero no llegó a acariciarla en su estirada.

Vadillo se fue derritiendo y Diego quiso que Machís enchufara el reactor. En apenas dos intervenciones irrumpió como un cohete. El Granada armó bien una ofensiva con falta clara sobre Puertas, ante la que el árbitro hizo bien en conceder la 'ley de la ventaja'. Víctor Díaz sacó una banana hacia la zona fatídica y Machís se tiró con todo. La repetición pareció desvelar que Rubén Peña llegó a apuntillar hacia su meta, pero el venezolano lo asumió como suyo.

Problemas en la derecha

Los problemas rojiblancos se perpetuaron por el mismo sector. Tras un saque de banda, Moi Gómez le hizo un zigzag a Víctor Díaz que dejó en la cuneta al sevillano. El centrocampista alicantino se la puso a Gerard Moreno que, sin excesiva violencia, calzó el tanto.

Nunca el Granada de Diego había sufrido tres muescas del rival y llegaría una cuarta con Azeez ya en el terreno. Chukwueze aprovechó un mal control de su paisano para poner contra las cuerdas a los rojiblancos. Fue entonces cuando irrumpió la fortaleza mental. Machís forzó un saque de esquina que Soldado peinó en el primer palo a servicio de Montoro. Salió Adrián Ramos por Vico, se tocó la corneta, brincó Puertas para componer la melodía feliz tras una cesión de Soldado. Locura entre zagas agrietas. Cazorla torció el gesto ante las últimas manoplas de Rui y Ramos pudo llevar a todos al nirvana si el árbitro no anula por fuera de juego –que era– un remate en plancha. El Granada no fue fiel a sí mismo atrás pero fue un tornado en ataque. Si se equilibra, dará que hablar.