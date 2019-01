Granada CF Bernardo: «Estar en el Granada es una oportunidad muy bonita que seguro que voy a aprovechar» El nuevo defensa del Granada indica que los dos centrales del equipo rojiblanco están «a un nivel excelente» pero que los números de la primera vuelta «se pueden mejorar y se intentará» ANTONIO NAVARRO GRANADA Lunes, 14 enero 2019, 18:01

Bernardo Cruz fue presentado este lunes como nuevo jugador del Granada CF. Al acto acudieron Pepe Macanás, que declaró que «esperamos que nos ayude a dar un pasito adelante» y Fran Sánchez, que lo definió como un futbolista al que «sondeamos en el mercado de verano y que desde que nos comentaron que podía firmar con nosotros no nos lo pensamos. Le agradecemos su predisposición a él, a su representante y al Lugo. Fichamos a un jugador con carisma, con liderazgo, con una gran talla para el juego aéreo y un jugador del que todo el mundo habla maravillas».

El defensa cordobés expresó su ilusión por «recibir el cariño que ha pronosticado Pepe Macanás y devolverlo con trabajo, con ilusión y con mucho respeto a este escudo por su historia y por lo que significa. Tengo claro a donde vengo y es un paso adelante en mi carrera, una oportunidad muy bonita que seguro que voy a aprovechar». Estas fueron sus palabras cuando tuvo que responder a las preguntas de los periodistas:

-COMPETENCIA CON GERMÁN Y MARTÍNEZ: «He seguido mucho a este equipo, me gusta ver fútbol, ver la Segunda y es cierto que tanto Martínez como Germán están a un nivel fantástico y están demostrando una solidez y un empaque importantísimo. No es casualidad dejar la portería a cero en 11 ocasiones, con lo difícil que es eso en esta categoría. Están a un gran nivel, hoy le he dado la enhorabuena a Germán por su renovación y es un puesto en el que hay muy buen nivel pero una competitividad sana nos hará mejores a todos».

-COINCIDENCIA CON CANTERANOS DEL CÓRDOBA O DEL SEVILLA: «El recibimiento ha sido magnífico. Los compañeros con los que he coincidido en otros equipos o con los que me he enfrentado y la acogida ha sido buena por los compañeros y el personal que trabaja en la Ciudad deportiva. Me han recibido como si llevase aquí desde junio, con mucho cariño, darle las gracias a Paco Morales...y eso dice mucho del club».

-¿POR QUÉ TE HAS DECANTADO POR EL GRANADA?: «Mi situación deportiva en Lugo pues no era la de jugar todos los minutos posibles porque había compañeros que estaban jugando y compitiendo también a buen nivel. Sabía que en navidad se me abría una opción de salir, de competir, de seguir creciendo y cuando se produjo esta oportunidad pues dije sí. Estoy feliz de estar aquí e intentaré ayudar al club y al equipo en lo que pueda».

-¿EN QUÉ PUEDE MEJORAR EL EQUIPO EN DEFENSA?: «Lo que más caracteriza a un equipo es que no atraviese un buen momento y que no encaje gol. Si llega un momento en el que el rival te somete un poco y aún así no encajas goles pues dice mucho de un equipo tanto a nivel defensivo como a nivel de estructura. Podemos intentar defender más adelante si somos valientes. Todos podemos mejorar y tenemos que ser críticos y exigentes con nosotros mismos. A nivel defensivo los números están ahí y, aunque sea difícil, se pueden mejorar y se intentará».