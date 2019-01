Mercado Bernardo Cruz y Dani Ojeda, prioridades del Granada que se acercan LALIGA Ambas operaciones estarían bien encaminadas según fuentes cercanas a los futbolistas CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Miércoles, 9 enero 2019, 01:56

El Granada tiene mucho camino andado en este mercado invernal, en el que podría cerrar dos incorporaciones en breve. Se trata del central Bernardo Cruz, actualmente en el Lugo, y el atacante Dani Ojeda, del Leganés. Por el defensa todavía no hay nada concreto, aunque fuentes cercanas a la operación confirman que ha habido contacto entre el jugador y el Granada y se ha avanzado. No es la primera vez que el club rojiblanco se interesa por el cordobés, ya este verano hubo un intento que no fructificó ante la negativa del Lugo de dejar salir al jugador.

Sin embargo, con el paso de las jornadas Bernardo ha visto su papel relegado a un segundo plano, por lo que prefiere cambiar de aires. «Si surge lo del Granada será algo beneficioso para él, es mejorar», ya que recalaría en el líder de Segunda. Además, el equipo rojiblanco cuenta con un «entrenador que ya conoce», un punto a su favor para aceptar la propuesta granadinista. Lo que está claro es que el central está jugando «menos de lo que le gustaría», apuntan estas mismas fuentes.

La situación se puede desbloquear en cuanto Lugo y Granada lleguen a un acuerdo económico, pues el club gallego pide una cantidad por el traspaso.

El otro gran objetivo del Granada en este mercado invernal es Dani Ojeda, que está contando poco en el Leganés de Pellegrino. En este caso la fórmula que se baraja es la de la cesión y, aunque varios equipos de Segunda se han interesado por el extremo canario, el Granada es el mejor posicionado. Así lo admiten desde el entorno del jugador. «Está muy, muy bien situado», admiten. Por ahora no hay nada cerrado, «estamos hablando», señalan las mismas fuentes, que aseguran que al futbolista le hace «ilusión» el proyecto que le propone el Granada, pues «necesita minutos para crecer» y el equipo rojiblanco le ofrece «el escenario ideal» para ello.

Tras la Copa

El proceso se ha demorado por expreso deseo de Mauricio Pellegrino, que quiere contar con él para el partido de Copa de hoy ante el Real Madrid, para el que Ojeda apunta a titular. Después debería desatascarse la situación, espera el futbolista.

De cerrar el Granada estas dos operaciones vería cumplido su objetivo de reforzar el equipo con un central y un atacante. Haría algún movimiento más si la economía se lo permite y el mercado lo pone a tiro, como es el caso de Marc Cardona.