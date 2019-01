Granada CF Bernardo: «Cuando más apretaba el Elche, más hemos sentido el calor de la afición» El central rojiblanco se congratula de haber vivido un «debut soñado» ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 22 enero 2019, 00:31

Bernardo Cruz se congratuló por haber vivido un «debut soñado» con el Granada en un duelo ante el Elche que finalizó «contento por la victoria, por la gente, por mis compañeros, porque lo podamos celebrar en el vestuario. Me han ayudado desde que llegué y así es mucho más fácil».

Cuestionado sobre el penalti pitado sobre Sory Kaba, el defensor cordobés respondió que «no hay penalti. No he visto la repetición pero para mí está muy claro que se tira».

Con Sory Kaba tuvo sus más y sus menos durante todo el encuentro, pero Bernardo le quitó importancia a estos lances con el delantero guineano porque «el fútbol son duelos, es un deporte de contacto, con balones divididos a los que tenemos que ir fuertes. Son duelos fuertes, es la cara oculta del fútbol, la que otras veces no se ve. Luego nos hemos chocado en el túnel y de eso se trata, de mantener una rivalidad que sea sana».

Bernardo quiso recalcar el apoyo que ha recibido desde dentro del club («desde que llegué los compañeros me han ayudado, también los empleados del club y eso es de agradecer», dijo) y subrayó la importancia de que el técnico del Granada sea Diego Martínez: «Esta es nuestra segunda etapa juntos, me conoce muy bien, sabe mis cualidades y me ha pedido que sea yo de aquí en adelante».

El defensor no quiso salirse del discurso general y en vez de ver posibilidades de ascenso a Primera manifestó que «veo a este Granada ganando al Extremadura la semana que viene».

Por otro lado, Bernardo solo tuvo palabras de elogio hacia la afición rojiblanca, a la que le dio «gracias en nombre mío y en nombre de toda la plantilla porque cuando más apretaba el Elche han sacado garra y orgullo y hemos sentido su calor. Muchas veces estás concentrado en el partido, pero ese apoyo lo sientes. Es la realidad. Cuando juegas en otros sitios notas que los ambientes son fríos y cuando estás en casa esto se agradece con independencia del frío que ha hecho hoy y ojalá sigan así el resto de la temporada».

Para finalizar, su resumen del Granada-Elche fue el siguiente: «Ha sido un partido con una primera parte de ensueño en la que he disfrutado muchísimo con mis compañeros y con el resultado. La segunda ha sido más de curtirte, de estar con el agua al cuello...pero esta es la Segunda división. Tenemos que ser autocríticos y mejorar la definición en las áreas».