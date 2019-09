El Barça ya está en Granada Alrededor de 200 personas acuden al Aeropuerto Federico García Lorca para recibir al equipo de Ernesto Valverde ANTONIO NAVARRO Sábado, 21 septiembre 2019, 13:30

El FC Barcelona ya está en Granada. Antes de que el Granada de Diego Martínez intente amargarles la tarde, los componentes del club azulgrana se han dado un baño de masas en su llegada al Aeropuerto Federico García Lorca, donde les esperaban unos 200 aficionados al fútbol, llegados principalmente desde la capital granadina.

Más de una camiseta rojiblanca horizontal esperaba a los de Ernesto Valverde, con el sano propósito de «ver llegar» a algunos de los mejores jugadores del mundo.

Entre los vestidos de azulgrana estaban Julio Calenti y Álvaro Calenti, voluntarios del Granada y también aficionados al Barcelona. Por su cumpleaños Julio recibió como regalo por parte de su tío un totem de Messi, un buen acompañamiento para recibir al astro argentino a su llegada al aeropuerto. Dicen que no ven con malos ojos un empate a uno.

La última hora de Granada Accede a toda la información de IDEAL

También esperando al club catalán estaba Alan, un inquieto niño granadino que llevaba su colección de cromos encima para que las estrellas del FC Barcelona se los firmaran al salir, algo que no consiguió porque los futbolistas azulgranas se montaron al autobús sin pararse a hacer las delicias de sus aficionados. Como era de esperar, el más aclamado fue Leo Messi, que iba hablando con Luis Suárez y antes de montarse en el bus saludó a los asistentes con la mano.

Vídeo.

Por su parte, Jennifer y Ruan son dos hermanos brasileños que viven en Granada y cuyo ídolo es Arthur, al que ven como titular esta tarde. Lo recibieron con una enorme bandera de la canarinha, con una cartulina en la que Jennifer le pedía «una foto minha contigo» y con la libreta preparada para cazar su autógrafo. Pero no lo lograron, como tampoco pudieron conseguir firmas ni fotos los viajeros del aeropuerto que, con maletas en mano, se acercaron al recibimiento. Fue un visto y no visto. La plantilla del Barça viene a Granada a por tres importantes puntos. Y el Granada de Diego Martínez intentará en unas horas que del Nuevo Los Cármenes no vuele ni uno solo. En unas horas se conocerá el desenlace de esta historia.