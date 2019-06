Granada CF El Ayuntamiento fue la fiesta de los abrazos Paco Cuenca hace un obsequio a John Jiang. / PEPE MARÍN John Jiang y Paco Cuenca evidencian su complicidad, que pasa por su mejor momento RAFAEL LAMELAS GRANADA Jueves, 6 junio 2019, 02:25

La celebración en el Ayuntamiento de la capital se convirtió en la fiesta de los abrazos. Se daban por doquier, achuchando mucho y fuerte. Algunos tuvieron tinte sentimental y otros se sostuvieron durante intensos segundos, como los que se pegaron, en varias tandas, el alcalde, Paco Cuenca, y el presidente del Granada, John Jiang.

Es interesante atender a sus conversaciones. Hay palabras sueltas en castellano y frases en inglés de dudosa construcción, hasta que se acerca Yolanda, secretaria del mandatario del equipo, que pone en orden el diálogo –qué poder– traduciendo el chino de Jiang al español de Cuenca, que es de La Chana y rojiblanco de cuna. Llegó a la Plaza del Carmen con un traje azul eléctrico, pero pronto intercambió la chaqueta por una de esas camisetas rojas con el emblema de la temporada, 'pasito a pasito'. Fue útil para distinguir entre el gentío que se acopló al salón de plenos a los que pertenecían al club, de los cazadores de selfies.

La tarde empezó con Juanjo Ibáñez, jefe de gabinete del alcalde, haciendo guardia en la puerta, luciendo la rojiblanca con un pantalón a cuadros de colores indefinibles y zapatos a juego. El senador Alejandro Zubeldia le recomendó la sencillez de unos vaqueros, pero Juanjo, que luce barba hipster, defendió su estilo con determinación, como si fuera Germán Sánchez.

Juanjo participaba en narraciones del Granada cuando el equipo medraba por las catacumbas y pasaban fechorías como aquel 25J ante el Murcia que también sufrió Fernando Díaz de la Guardia, presentador de la balconada y autor de unos párrafos ocurrentes y sentidos para presentar a cada futbolista.

La cosa ha cambiado mucho para los que sienten esto y en la secuencia desde aquel golpe ha habido cuatro ascensos. Este es el primero que puede celebrar su jefe, aunque esté en funciones. Cuando el ruido cesó en la casa consistorial, Jiang y Cuenca ya pudieron hablar de sus cosas. De reformar el estadio, ampliar la ciudad deportiva o, lo más importante, descubrir la marca de la sudadera gris salpicada de colores chillones que tanta suerte le ha dado al empresario en los partidos. Al final, resultó que el atuendo no está al alcance de un vulgar plumilla, que tendría que emplear tres nóminas –en el caso de algunos, 30– para ahorrar y que se la hagan, pues es a medida. Jiang tranquilizó y dijo que, si era necesario, la plagiarían en serie. Un tipo simpático este Jiang, que se ríe de los tópicos de su país.

Ayer, todo el mundo quería que pagara, ya fuera la prima del ascenso o la cláusula de San Emeterio. «En el fútbol todo puede pasar», decía el cántabro, que también tiró de tópico. Fastidiado, en el fondo, porque se acaba un año fantástico. No es lo mismo pasar un poco de frío junto al Genil que sentirlo con constancia donde el Pisuerga. Él, norteño austero, no se queja de eso, sino de no saber si encontrará una piña semejante en Zorrilla.

Un ascenso es una invitación a echar raíces. Monterrubio se vino arriba. «Mejoramos por cinco el presupuesto actual», soltó, sin perder luego la prudencia en pos de la permanencia, aún sin eslogan. «¿Por cinco ha dicho?», replicó este cronista ya sin la nube de micrófonos encima. «Estoy tan perjudicado que no sé si he dicho cinco, diez o qué», expresó sincero.

Macanás, talismán

Pepe Macanás flotaba por allí con su aureola de consejero talismán y figura paternal de la entidad. «Me lo dijo Ronaldo –el bueno, el gordito–: se sufre más en los palcos que en el césped», objetó. Toleró el desparrame de sus niños y botó como todos. Se alejó de las latas de cerveza, que circulaban sin restricciones. Ramos llevaba una y también esperaba una extensión de su contrato que acaba en diciembre, mes extraño para caducidades. También pensó en el curso que viene Fran Rico, para retornar sano, aunque lo primero es jugar frente al Alcorcón, lo que decantaría varias apuestas gastronómicas de los que sí creyeron en su vuelta. «Le he soltado puyas a Diego, a ver si cede», expresó guiñando.

Son muchos los que han encontrado en Granada no un destino, sino un hogar. De ahí la melancolía de los que temen marcharse y la insistencia de los que echan raíces. «La ciudad se había desarraigado y la hemos enganchado», lanzó Víctor Díaz con tono de capitán algo afónico.

El fracaso deprime pero la gloria es efímera. El jolgorio de estos días se diluirá con el paso de las horas y la máquina de triturar novedades pedirá comida. «El fútbol no te da tiempo de disfrutar del éxito», abundó Fran Sánchez, gerente deportivo, que a cada felicitación le pedían acierto en las incorporaciones. Diego Martínez, tranquilo con su futuro, se quedó «con la identificación y el orgullo de esta ciudad, que me atrapó», aunque quien lo hizo fue su mujer, granadina militante.

Voces tomadas, cuerpos agotados y una agenda de actos que cumplir, aunque lo fuerte ya ha pasado. Queda en especial un partido de despedida con la afición. Esa que siempre abrazó a sus muchachos. Como se aprecian Jiang y Cuenca, John y Paco, que suena a bufete de abogados sudamericanos. Dos representantes convertidos en amigos que han visibilizado el entendimiento entre culturas con un punto en común. Este Granada de sabor andaluz y piel de rinoceronte, que merece los fastos.