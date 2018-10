Granada CF La asistencia al Nuevo Los Cármenes no deja de crecer /PEPE MARÍN El Granada-Córdoba tuvo una entrada de casi diez mil espectadores ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 2 octubre 2018, 01:46

El buen fútbol que está practicando el Granada y los buenos resultados que está obteniendo en sus encuentros como local son dos de los motivos que están llevando a la afición rojiblanca a repoblar las gradas del estadio Nuevo Los Cármenes, que en el Granada-Córdoba volvió a batir su récord de asistencia de esta temporada.

Aunque la cifra media de asistentes y de abonados es bastante inferior a la de la campaña pasada llama la atención que en cada partido del Granada en casa se supera la asistencia del anterior. Y ya van cuatro. El derbi ante el conjunto cordobesista congregó a 9.931 espectadores, de los que alrededor de medio millar llegaron procedentes de la capital cordobesa. Esta cifra es superior a la que el club había conseguido en el Granada-Rayo Majadahonda (9.077 espectadores), que a su vez había sido mejor que las conseguidas en los encuentros ante el Osasuna (8.713) y en el estreno del equipo en casa ante el CD Lugo (8.321). La pasada campaña el encuentro que más afición congregó en Los Cármenes fue el Granada-Huesca de la decimosexta jornada (14.106 espectadores) mientras que el de menos afluencia fue el Granada-Reus de la antepenúltima jornada (6.608 espectadores), un partido en el que el Granada apenas se jugaba nada porque sus opciones de entrar en la fase de ascenso a Primera eran muy escasas tras haber perdido los tres encuentros anteriores.

Agradecimiento

La conexión que existe entre el granadinismo y su equipo fue uno de los temas más comentados a la conclusión del encuentro ante el Córdoba, en el que cabe recordar que el conjunto granadino certificó su tercera victoria consecutiva como local en esta temporada.

El técnico del equipo, Diego Martínez, alabó en sala de prensa el trabajo de sus futbolistas y también subrayó que «me ha parecido espectacular la reacción de la afición cuando hemos encajado el primer gol. Eso es competir, tener esa conexión. Ellos estaban ahí cuando más los necesitábamos».

El delantero Rodri Ríos, que anotó su primer gol de la temporada, también tuvo palabras de agradecimiento hacia la hinchada y apuntó que «este sábado han venido nueve mil y pico espectadores y el objetivo es ir enganchando a la gente». El punta soriano no se quedó ahí y quiso ser ambicioso al señalar que sobre el césped «estamos dando motivos para que la gente siga viniendo al estadio y seamos capaces de llenarlo». Por el momento, no se sabe si este Granada conseguirá colgar el cartel de 'no hay billetes' a corto o a medio plazo, pero lo que sí parece seguro es que el resultado que logre este domingo en Reus influirá en la asistencia de la próxima jornada en casa, en la que el conjunto granadino recibirá al Real Mallorca.