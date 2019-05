Héroes del ascenso: Fabri «Este ascenso es más relajado; el equipo se lo ha ganado» Fabri González se fotografía desde Leópolis, donde juega el Karpaty ucraniano, su equipo. / F. G. Fabri González, artífice de los dos últimos saltos de categoría, asume que el objetivo se cumplirá «aunque pierda hoy» y se alegra por una ciudad «en la que fui muy feliz» RAFAEL LAMELAS GRANADA Domingo, 26 mayo 2019, 02:21

Un gallego está a punto de ascender al Granada a Primera división como entrenador y otro gallego tiene el honor de haber firmado las dos últimas gestas del equipo rojiblanco. El vigués Diego Martínez recoge el testigo del lucense Fabri González, un trotamundos de los banquillos que disfrutó de la mejor etapa de su prolífica carrera en el vestuario nazarí. Atiende desde Ucrania, donde dirige al Karpaty, en el que está cedido un jugador del filial del Granada, Martin Hongla. Fabri es rotundo: «Al Granada lo veo ya en Primera, incluso perdiendo con el Cádiz. Este ascenso es, de alguna manera, más relajado; se lo ha ganado durante todo el año», agrega.

Fabri hace lo que puede para seguir al equipo en la distancia. Reconoce que el lunes pasado «tenía miedo de lo que sucediera en Albacete, de que no consiguiera un resultado positivo y este rival le pasara en la clasificación pero, solucionado esto, me cuesta creer que no lo vaya a conquistar en estos tres encuentros que restan; fue un partido definitorio», insiste.

No quiere entrar en comparativas con la manera de jugar en su época y en la actual. «Este Granada es un equipo serio, bien plantado, que sabe utilizar el contragolpe y otras formas de atacar si es necesario. Un conjunto muy competitivo que lo está haciendo fenomenal desde el principio. Merece lo que puede lograr», relata.

Fabri González, manteado por sus jugadores en Elche. / A. A.

En su memoria laten aquellas dos gestas que endulzan sus trayectoria. «Preparamos bien el primero en los partidos que yo dirigí; el segundo fue menos esperado, aunque reflejó el trabajo de toda la temporada», se adentra en el pasado. «En momentos así me pongo a pensar en las personas que nos faltan, como mi amigo Luis Oruezábal, 'Chikito'. Me ayudó mucho, como hombre de fútbol y como persona. A esa afición y esa ciudad a la que le guardo tanto cariño, no puedo desearles otra cosa que disfrutar de lo que está haciendo este Granada», acompaña.

El choque de hoy lo vislumbra con la presión para el Cádiz. «Es un equipo de contraataque, al que le gusta esperar, pero esta vez tiene que salir a ganar si no quiere que se le escape el 'play off'. A lo mejor los que prefieren agazaparse son los locales», anticipa.

Convencido de que la escuadra evitará la fase de ascenso, reitera que la ventaja actual es importante, «porque lo de Elche sí fue a vida o muerte. El equipo sacó lo que llevaba dentro con todo en contra. Nuestras circunstancias eran muy diferentes. No teníamos un lugar estable para entrenar, el club estaba saliendo de la ruina, en pleno proceso de modernización. Ahora tienen que disfrutar», aconseja. En aquellos pasajes aparece siempre Ighalo, con el que tuvo una relación controvertida, aunque al final acabaron entregados el uno al otro. «Era un tipo especial. Tengo en la cabeza aquellos goles. Como le decíamos «tira, tira» desde el banquillo, y él se recreaba hasta verlo claro. Pasó con el Alcorcón y en Elche. Es un futbolista sensacional», elogia.

Fabri fue manteado cuando concluyó la proeza del Martínez Valero. Otro gallego puede acabar así mañana ocho años después.