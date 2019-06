Héroes del ascenso: Mariano Santos «Un ascenso es una gran alegría para la ciudad» Mariano Santos, arriba, en una foto reciente. / G. M. Formó parte del equipo que logró el salto en 1968 y recuerda que en aquel vestuario también existía una gran unidad entre todos los jugadores JULIO PIÑERO GRANADA Lunes, 3 junio 2019, 01:53

Mariano Santos Francés formó parte del equipo del Granada que logró el ascenso a Primera en la temporada 1967/68. Casi toda su carrera como futbolista la desarrolló en el Granada, con el que disputó un total de 275 partidos en las once campañas que estuvo, desde los 21 a los 31 años. Tras cumplir contrato y no ser renovado, fichó por el Sabadell y allí jugó durante un año. Después optó por retirarse y enfocó su vida a otros ámbitos profesionales.

Jugaba como centrocampista y estuvo tanto en los tiempos de Segunda como después en Primera. Logró ser un valor seguro en el centro del campo. Recuerda que ese último ascenso en el siglo pasado se produjo «cuando perdimos en Mallorca por 1-0, pero como el Calvo Sotelo también cayó en Cádiz, pues eso hizo que termináramos en el primer puesto y ascendimos al final nosotros».

Han pasado 51 años de aquello, pero aún lo mantiene vivo en su mente. «Hicimos una buena temporada con Joseíto, solo perdimos siete partidos y nos pusimos pronto arriba. Ya veíamos que teníamos muchas posibilidades de ascender, aunque el fútbol es como es y hasta que no termina un partido no puedes cantar victoria. Sólo basta ver lo que pasó el otro día en el encuentro con el Cádiz, que impidió celebrar el ascenso», comenta Santos.

Destaca que, al igual que sucede en el equipo rojiblanco de este año, tenían también «muy buena defensa. La formaban Tinas, Barrenechea y Lorenzo, con Ñito de portero. Encajábamos muy pocos goles y eso nos ayudó bastante para ganar muchos partidos».

Mariano Santos, cuando estaba en activo. / IDEAL

La unidad entre los futbolistas fue un factor que ayudó para que se consiguiera el objetivo trazado en aquella época. En aquel ascenso de 1968 había un vestuario «en el que todos nos llevábamos bien y eso llevó también a que hiciéramos una campaña bastante buena en Segunda. Me acuerdo aún cuando volvimos de Palma. En aquella época no había aeropuerto en Granada. Fuimos de Mallorca a Valencia en avión y luego en autobús hasta Granada. El ascenso siempre es una alegría para los jugadores y la ciudad».

Ha seguido al equipo rojiblanco esta temporada y no duda en afirmar que lo ha visto «bastante bien, porque cuenta con jugadores parejos, sin tener grandes figuras. Han jugado bien, con un portero fenomenal, una buena defensa, un centro del campo fuerte y unos extremos buenos. Lo que le ha faltado es un punta más incisivo. El equipo ha estado muy compenetrado y con un entrenador que sabe muy bien lo que se trae entre manos».

En las primeras jornadas de competición no tenía claro si el Granada iba a contar con opciones para regresar a Primera. Mariano Santos confiesa que «sinceramente no veía que se pudiera ascender, pero a media que ha ido transcurriendo la Liga, viendo cómo jugaba y ganaba los partidos, pues he ido cogiendo confianza. Me imagino que le habrá pasado lo mismo a la afición, a la directiva y al propio entrenador».