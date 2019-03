Granada CF Aprender a vivir sin Montoro: Capítulo 4 Ángel Montoro, en un entrenamiento. / /PV/GCF El Granada no ha logrado ganar ninguno de los tres partidos de Liga que ha jugado sin el valenciano. El primero de ellos fue, precisamente, ante el Club Deportivo Numancia ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 27 marzo 2019, 23:57

A Ángel Montoro se le considera la brújula del Granada de Diego Martínez y, atendiendo a los números que está completando la escuadra rojiblanca, es tremendamente razonable pensar que el equipo granadino se siente perdido cuando no puede alinear a un jugador que está demostrando conocer a la perfección cuales son los mejores lugares por los que debe moverse el esférico. El mediocampista valenciano está completando una temporada formidable, siendo un salvavidas en una posición en la que no siempre es fácil saber hacia que lugar conviene guiar la pelota. Sin embargo, Montoro se retiró lesionado del último encuentro del Granada ante la UD Las Palmas y en la mañana de ayer no participó junto a sus compañeros en el entrenamiento matinal que el conjunto granadino desarrolló en la Ciudad Deportiva.

El motivo, según informó el club rojiblanco en un parte médico, es un edema óseo y un esguince en su tobillo izquierdo que pone en serio peligro su participación en el encuentro que los granadinos deben disputar este sábado en el estadio Los Pajaritos de Soria. Aunque la entidad granadina se limita a señalar que está «pendiente de evolución» al igual que el resto de sus compañeros lesionados, no es nada aventurado pensar que su pierna izquierda puede tardar más de una semana en recuperarse y que, en este hipotético caso, su inclusión en la convocatoria del Numancia-Granada del próximo sábado sería imposible.

Ante esta tesitura, y teniendo muy en cuenta el hecho de que hoy jueves la plantilla debe completar la penúltima sesión de trabajo antes de viajar a Soria, sobre el técnico Diego Martínez recae la responsabilidad de elegir a una pareja de mediocentros que eviten una repetición de lo acontecido en los tres partidos anteriores que el Granada ha jugado sin Montoro: que el equipo lo añoró, funcionó peor de lo que lo hace con el valenciano sobre el campo y se quedó sin sumar los tres puntos en juego. En los tres encuentros en los que el Granada ha jugado sin Montoro –los dos primeros por sanción y el último por lesión–

el conjunto granadino ha expuesto una preocupante falta de ideas en la zona de creación y ha acumulado unos números muy pobres: dos puntos sumados de nueve posibles a causa de dos empates a cero y una derrota por la mínima (1-0).

El primero de estos tres partidos fue precisamente el que el Granada disputó en la primera vuelta ante su rival del próximo sábado: el Numancia. Los de López Garai formaron un tapón que el combinado andaluz no supo quitar en un encuentro, correspondiente a la jornada 13, en el que la media estuvo formada por Fede San Emeterio y Nico Aguirre. Éste último dejó su sitio a José González en la segunda mitad, pero el juego no fue fluido, las ocasiones fueron escasas y el 0-0 no se movió del marcador pese a que el Granada jugó en superioridad numérica durante los veinte últimos de partido.

Mismo resultado, aunque con diferente elección en el centro del campo, fue el que el Granada obtuvo en su encuentro de la jornada 23 ante el Extremadura UD. Para reemplazar a Montoro el preparador rojiblanco alineó a Alberto Martín junto a San Emeterio, pero el Granada también fue incapaz de hacerle cosquillas a su adversario en un encuentro bastante influido por la expulsión del citado San Emeterio en el minuto 38 de partido.

Al estar Montoro lesionado y San Emeterio sancionado, para el duelo de la jornada siguiente ante el Osasuna Diego Martínez tuvo que improvisar una nueva pareja en el centro del campo. Sus integrantes fueron Alberto Martín y José González, que fortalecieron la media en un escenario como El Sadar en el que las ocasiones creadas también fueron muy pocas, pero en el que el empate a cero habría sido un gran resultado. Finalmente, un desgraciado fallo de José González en tareas defensivas dio lugar a que Rubén García anotara el único tanto del choque a doce minutos del final (derrota 1-0). Ahora a Diego Martínez se le presenta una cuarta oportunidad para armar un puzzle que permita al Granada aprender a vivir sin Montoro. La opción de juntar en el once a Azeez y a San Emeterio parece la más probable, exigiendo más esfuerzos de jugadores ofensivos como Fede Vico para que el balón avance de la manera más fluida posible en dirección a la portería contraria.

Lesiones en la zaga

En defensa también se esperan cambios porque ni Quini ni Neva se ejercitaron ayer por lesión, por lo que Víctor Díaz y Adri quedan como únicos candidatos a ocupar el lateral derecho e izquierdo, respectivamente. Bernardo entrenó aparte por una contractura en su aductor derecho, por lo que no es seguro su concurso en un duelo para el que Pozo también es duda (volvió a entrenar aparte) y en el que Fran Rico y Álex Martínez están descartados.