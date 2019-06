Granada CF Antonio Cordón: «El Granada está en Primera y eso es lo importante» El máximo responsable deportivo del Grupo Hope no despeja dudas sobre su futuro más inmediato ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 5 junio 2019, 18:46

Antonio Cordón, el máximo responsable deportivo del Grupo Hope, también estuvo en Palma de Mallorca viendo ascender al Granada y, tras confirmarse el salto de categoría, manifestó que en su opinión «éramos los tapados de la categoría. Hemos procurado salvaguardar esta posición toda la temporada pero en nuestra mente claro que queríamos ascender. Me alegro por la ciudad. La gente lo merece. El Granada es un equipo de Primera en el que se merecían el ascenso todos los miembros del cuerpo técnico, la directiva, el presidente... Me siento muy orgulloso de todos». Acerca de la evolución de la temporada, en la que el equipo rojiblanco ha estado en la parte alta desde el inicio, destacó que «el Granada siempre ha mantenido una regularidad. No ha sido un equipo que haya sufrido altibajos sino que a la larga ha sabido mantener el equilibrio. Ha habido momentos que no han sido fáciles pero este equipo ha seguido manteniendo su humildad».

Sobre el presente no quiso extenderse en sus valoraciones porque a su juicio «ahora lo que hay que hacer es disfrutarlo (el ascenso). Vamos a ir paso a paso y ahora el primer paso es disfrutar con la gente de Granada, con el equipo. Que disfruten todos porque después ya habrá tiempo para ver lo que va a ocurrir».

Fue precisamente con su futuro con lo que se mostró más enigmático ya que al ser cuestionado sobre su continuidad en el Grupo Hope está asegurada la próxima campaña respondió que «vamos a ver. Hay que resolver muchas cosas pero lo fundamental es que el Granada está en Primera división y eso es lo importante», cerró.